“Tucumán está en condiciones de avanzar con las flexibilizaciones”, dijo hoy la titular de la cartera sanitaria local, Rossana Chahla, quien sostuvo -además- que la provincia seguirá la línea nacional, con algunas consideraciones, especialmente en materia del control de fronteras y vigilando la situación epidemiológica de forma constante.

Además, la ministra aclaró aspectos de las regulaciones en cuanto al uso de barbijo: “Cuando una persona sola se encuentra transitando al aire libre puede prescindir de su uso y esto es algo que incluso ya veníamos viendo en la calle y no se aplicó para ellos medidas punitivas, como las personas que salen a caminar o correr en plazas y parques. No se levantó el uso del tapabocas o barbijo, se especificó que pueden no usarse e lugares abiertos de manera individual”.

Respecto a la actividad futbolística, agregó que hace tiempo vienen trabajando junto al diputado Mario Leito en protocolos que regularan la vuelta de los espectadores al 50%, con uso obligatorio de tapabocas y cumplimiento responsable de las normativas en todos los lugares.

“Esto depende de la capacidad de cada institución, pero es obligatorio en todos los casos el distanciamiento, uso de tapabocas, alcohol en gel al ingresar, toma de temperatura y controles estrictos de cumplimiento son las estrategias principales. Si bien estamos vacunados y flexibilizados, a medida que haya más público tenemos más chances de contagiarnos”.

En materia de la inmunización de las poblaciones más jóvenes, Chahla sostuvo que ya se bajó a 17 años y que próximamente se incluirá a la población de 16. Al tiempo comentó que se continúan recibiendo vacunas periódicamente con la idea de continuar avanzando y que los chicos que se avecinan a sus viajes de egresados tengan completos los esquemas de vacunación.

“Tucumán ha flexibilizado mucho antes que otras provincias, ya contábamos con actividad de boliches, por eso lo único que pedimos son mayores controles de los protocolos, que la capacidad de los mismos no supere el 50 por ciento, uso de tapabocas obligatorio”, afirmó, a la vez que comentó en materia de controles fronterizos se continuará con testeos en la entrada y al séptimo día.

Finalmente, respecto a los niveles de cobertura contra Covid-19 la ministra contó que más del 70% de la población objetivo ya cuenta con la segunda dosis y que el 60% de la población total ya se encuentra vacunada: “Eso no es un detalle menor y es uno de los factores más importantes que nos permiten flexibilizar a pesar de la vulnerabilidad que representa ser una provincia pequeña y densamente poblada”.