Karina Jelinek continúa sus vacaciones paradisíacas en España y debió improvisar con su vestuario para asistir a un evento que se realizó hace unos días por la noche.

Según contó la propia modelo, a través de su cuenta de Instagram, no tenía que vestir y es por que dejó a su suerte e imaginación para confeccionar un vestido.

Karina Jelinek (Foto: Instagram)

“Respondo cinco preguntas y ya me voy”, exclamó Karina Jelinek en una transmisión en vivo que hizo desde el viejo continente. De esta manera cumplió con una petición que le solicitaron sus fans.

Karina Jelinek. “¿Les gusta mi vestido? Lo hice yo”.

Una de las expresiones que salieron en la pantalla de la modelo estaba referida al look y atuendo que llevaba. A todo esto Karina respondió “¿Les gusta mi vestido? Lo hice yo”.

Karina Jelinek (Foto: Instagram)

“Les cuento que este no es un vestido, es un pañuelo con el que me inventé un vestido. Le hice un moño con el mismo pañuelo”, detalló Jelinek mientras dejaba ver un poco la confección.

Karina Jelinek: “Les cuento que este no es un vestido, es un pañuelo con el que me inventé un vestido.

Por otro lado, la modelo enumeró todos los cuidados que debió tener al momento de usarlo para que nadie viera de más. “No tenía mucho en la valija”, fue el justificativo que utilizó en referencia al atuendo que lució días atrás.

Karina Jelinek (Foto: Instagram)

Karina fue a Europa como Dios la trajo al mundo

Karina parece haber armado mal sus valijas porque ropa no fue lo único que le faltó, sino también algunos elementos muy importantes. “No me peiné tampoco, me lavé el pelo pero no tenía peine”, dijo la modelo.

“Fue una osadía venir a esta fiesta así. A veces vas a un lugar tan hermoso y no la estás pasando tan bien como uno quiere: no tenía peine, me lavé el pelo, se secó con el viento y así quedó. Aunque sea está limpio, qué es lo importante”, dijo en frente de la cámara.