En la gala del martes se vivieron momentos muy angustiantes en la carpa de pastelería de Bake Off, y es que el jurado -junto a Paula Chaves– presentaron la consigna de la noche que tomó por sorpresa a todos los participantes: presentar una torta cebra.

Y es que además de que todos se maravillaron con sus texturas y con su presentación, confesaron que no solo nunca la habían preparado anteriormente en sus vidas, sino que tampoco la habían probado o visto en alguna oportunidad.

De todas maneras, todos los concursantes se pusieron manos a la obra y comenzaron a seguir a rajatabla las consignas impuestas en la receta para poder imitar de la mejor manera posible la presentación que les mostraron Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

No obstante, los obstáculos, las corridas y los errores se convirtieron en el foco principal de la noche y fue Emiliano Dibernardi quien vivió uno de los peores momentos dentro del estudio aislado de Telefé.

¿Qué pasó? Que el pastelero no logró completar una de las primeras consignas y volcó todo su preparado perdiendo tiempo y la posibilidad de mostrarle a los jurados “algo decente”: “Ay, no. No llego. Se me cayó toda la preparación de cacao”.

Asimismo, Emiliano intentó continuar y volver a comenzar desde donde había abandonado, pero los minutos jugaron en su contra y su torta no solo no pudo ser terminada sino que al desmoldarla quedó íntegramente débil.

EMILIANO NO PUDO CONTENER SU ANGUSTIA

“No me gelificó. No puedo desmoldar. Lloro de bronca, de impotencia, de autocastigarme por un error mío. Estoy muy triste. Muy triste”, le explicó el participante a Paula Chaves con impactantes lágrimas en su rostro.

Sin poder contenerse mucho más, estalló en llanto en plena carpa de cocina y causó el asombro de los jurados y la contención de sus compañeros que lo apoyaron en esta difícil noche.

“Los mismos nervios míos hicieron que yo haga una mala maniobra y se me cayera el bowl. Hice todo lo más rápido posible, otra vez, pero no llegué con los tiempos”, se justificó Emiliano a la hora de devolución con los ojos cargados de angustia.

Fuente Paparazzi