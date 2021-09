Hace tiempo que Morena Rial mantiene un fluido ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, que le preguntan desde cuestiones de cuidado personal hasta otros temas mucho más privados. Incluso, esa ventanita que abre, más de una vez da lugar a preguntas desubicadas, como cuando la encaró una conocida sobre sus infidelidades.

En ese plan “íntimo interactivo” estaba More cuando no le esquivó a una consulta de una usuaria de la red social sobre el hijo que tuvo con el futbolista Facundo Ambrosioni, que nació en marzo de 2019 y se convirtió, desde ese momento, en la luz de los ojos de su abuelo Jorge.

“¡Hola, hermosa! Una pregunta: ¿planeaste a tu bebé? Estoy en búsqueda y nada todavía”, disparó alguien, a lo que More no dudó en mostrarse súper sincera y abierta sobre cómo debutó en el mundo de la maternidad al poco tiempo de ponerse de novia.

“No, no, chicos. Fran no fue planeado, pero es aceptado con mucho amor; es el amor de mi vida. Pero no estaba en nuestros planes en ese momento”, arrancó la joven, sobre ese momento en el que su vida cambió cuando el test de embarazo dio positivo.

“Fran nació el 27 de marzo y yo tenía 20 años, así que quedé embarazada a los 19, re chiquita”, siguió, antes de sumar datos del nacimiento de Francesco Benicio, que finalmente no fue como lo había esperado.

“A Fran lo tuve por cesárea porque la verdad iba a ser por parto normal, pero no aguantaba más la panza y el dolor de espalda, así que le pedí al médico básicamente que tengamos una cesárea urgente”, recordó Morena, muy clara sobre sus decisiones, aún en ese momento, siendo tan joven.

Fuente Paparazzi