Con la confirmación del regreso del público a las canchas del fútbol argentino a partir del 1° de octubre, es un hecho que el Superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo 3, contará con espectadores. Por eso, el Millonario ya puso manos a la obra con respecto al tema y decidió a quiénes les dará la prioridad para asistir al Monumental, aunque aún tiene algunas situaciones por resolver.

Si bien parece claro que serán los abonados quienes que tendrán el privilegio de presenciar el Superclásico, todavía no está definido cuáles de ellos podrán ir y cuáles no. Es que, con el 50 por ciento del aforo habilitado, los lugares disponibles no alcanzarán para que todos puedan presente en el partido más importante del fútbol argentino.

River tiene 47.000 abonados, de los cuales solo podrían al estadio al ver el encuentro ante el Xeneize 35.000, ya que ese número representaría la mitad de la capacidad (aproximadamente 70.000 espectadores) del estadio Antonio Vespucio Liberti.

Cómo definiría River qué abonados entran al Superclásico ante Boca

Pese a que aún no hay nada confirmado oficialmente, se especula que podría ser un sorteo virtual lo que decida quiénes podrán asistir al Monumental y quiénes no. Así, aquellos que no pudieron concurrir al primer partido, tendrán prioridad para poder hacerlo en el siguiente.

Tampoco se descarta que de la dirigencia opte por darle prioridad a los abonos más caros. Este rumor ya comenzó a correr en redes sociales e hizo ruido entre los hinchas del Millonario, que están expectantes por conocer la decisión final del club.

El pedido que hará River tras el anuncio del Gobierno sobre la vuelta del público

El Millonario solicitó que, en lugar del 50% de aforo, el cupo sea del 60% para que la totalidad de sus abonados, quienes tendrán la exclusividad de asistir a los encuentros, puedan ingresar al Monumental y, de esa manera, evitar el hecho de tener que administrar quiénes deban ir y quiénes no.

Por el momento, con la mitad de la capacidad y a sabiendas de que el Estadio Antonio Vespucio Liberti puede recibir a 70.000 personas, 12.000 abonados se quedarían afuera del Superclásico ante Boca y deberían a la próxima jornada en la que River juegue de local para poder ir a la cancha.

Cómo sería el protocolo para asistir al Superclásico entre River y Boca

En caso de que se utilicen los mismos protocolos sanitarios que rigieron para el encuentro “piloto” entre la Selección Argentina y Bolivia, los puntos a tener en cuenta son:

Previo al ingreso al estadio

Todos los asistentes deberán presentar DNI, entrada y tener habilitada la aplicación CUIDAR. Para esto deberán tramitar el permiso de circulación para asistir a eventos masivos y realizar el auto-diagnóstico el día del partido, que tiene carácter de declaración jurada.

La aplicación no permitirá gestionar el permiso si la persona tiene asociado un diagnóstico de COVID positivo, si es contacto estrecho de un caso positivo o si está obligada a hacer cuarentena por haber viajado al exterior. Los datos serán entrecruzados con el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Será obligatorio el uso permanente y correcto del tapaboca en las inmediaciones del estadio, una vez que la persona se encuentra en el área definida por los anillos de control.

Se dispondrá de anillos de ingreso con corredores establecidos que permitan su ordenamiento.

Todos los accesos habilitados para el ingreso deberán favorecer la circulación, minimizando las instancias de aglomeración.

En los diferentes puntos de acceso estarán dispuestos voluntarios con dispositivos de soluciones sanitizantes que permitan la higiene de manos.

Dentro del estadio

Se estableció un aforo de 50% entre plateas y populares. Solo quedan exceptuados del cálculo de aforo equipos de televisación, transmisión, operarios, personal de seguridad, apoyo, voluntarios, jugadores y cuerpo técnico.

Será obligatorio el uso permanente y correcto del tapaboca, el cual debe cubrir la nariz, boca y mentón.

La gastronomía no estará habilitada para evitar que las personas permanezcan varios minutos sin el barbijo y sólo se venderá agua.

El público podrá ingresar con toallas sanitizantes descartables, pero estará prohibido el ingreso de soluciones a base de alcohol en cualquiera de sus formulaciones.

Las personas o grupos de personas (máximo 5 por grupo) deberán respetar el distanciamiento físico.

Una vez ubicados en los lugares asignados, se solicitará a las personas que minimicen las instancias de desplazamiento, quedando supeditadas al ingreso a los sanitarios, como también para el ingreso y egreso del estadio.

Durante el partido, la voz del estadio reforzará de manera frecuente las medidas de cuidado individual para COVID-19. Además, habrá recordatorios visuales y asistentes observando al público con el fin de favorecer el cumplimiento del protocolo.

El incumplimiento de las medidas de prevención y la persistencia del mismo ante la advertencia de personal de control y seguridad podrá ser plausible de sanción (retiro del estadio).