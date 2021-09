Debido a la gran cantidad de estímulos que nos rodean en la actualidad, no es raro que en más de una ocasión no puedas dormir las ocho horas mínimas diarias, seguir una dieta tan sana como te gustaría o bien tengas que trabajar muchas más horas de las deseadas. Todas estas cosas pueden hacer que tu mirada se vea cansada y se haga bastante obvio en el espejo.

Sin embargo, el maquillaje puede ayudarte a ocultarla. Simplemente deberás aprender cuál es la mejor técnica para conseguirlo y aplicar los productos adecuados.

Para un rostro más despejado

Una buena limpieza facial

Lo primero será limpiarte bien la cara con agua y jabón (especial para el rostro) a la mañana o bien antes de maquillarte. Secate bien la cara para que no queden restos de humedad y aplicate una fina capa de crema hidratante. Cada tipo de piel necesita una crema hidratante distinta, por lo que no todas te serán adecuadas. Consultá con tu dermatólogo o cosmetólogo para saber cuál es la que mejor se adaptará a tu tipo de piel.

Una vez te hayas aplicado la crema hidratante por la cara y el cuello podrás proceder a ponerte la base de maquillaje, que debes ser del mismo tono que tu cutis, de lo contrario la piel de tu cara y cuello destacarán por encima del cuerpo, lo que harán muy obvio que vas maquillada.

Base de maquillaje con efecto brillo

Buscá una con un leve efecto brillante en lugar de mate. De este modo conseguirás darle un toque de color y brillo a tu piel, algo que no suele tenerse si estás cansada o no has dormido tantas horas. Intentá que no sea demasiado grasa esta base si tenés la piel grasa, ya que intensificará este efecto y podrían incluso salirte granitos.

Una vez te hayas aplicado la base podrás ponerte el corrector. Depende del tipo que tengas quizás deberás aplicarlo antes de la base, por ejemplo si es uno de los de diferentes colores tenés que aplicarlo antes, para que el color se difumine bien con la base y cubra todas las imperfecciones. Si es un corrector parecido a tu tono de piel deberá adaptarse también a tu bronceado y a la base de maquillaje para que quede bien difuminado y no resalte creando un efecto poco natural.

Ocultar correctamente las ojeras

Lo mejor será que busques un corrector con un tono un poco asalmonado, ya que esto ayudará a contrarrestar el leve color grisáceo en la parte inferior de los ojos. Como estarás probablemente cansada, maquillá bien esta zona para poder darle iluminación. Creá un triángulo invertido en la zona debajo del ojo, no cubras solo la ojera con el corrector, ya que sino iluminarías solo esta zona y la harías resaltar. Difuminá bien el corrector para conseguir un resultado más natural.

Iluminá tu mirada y el resto del rostro

A continuación procedé a iluminar tu mirada. Usá solamente sombras de ojos de colores claros o pasteles para que los ojos parezcan más grandes, ya que probablemente se encuentren un poco hinchados por el cansancio. Aplicá solamente esta sombra de ojos clarita sobre el párpado móvil y el fijo, creando un efecto natural.

Para las pestañas evitará una máscara muy densa, ya que eso haría que los ojos parezcan muy pequeños. Aplicá una que simplemente las peine, las separe y las haga parecer un poco más largas, dotando así de un aire fresco a la mirada y que los ojos parezcan más grandes.

Si tenés los ojos pequeños podés pintarte la línea interior del ojo con un lápiz de ojos blanco, de esta manera harás que parezcan más grandes desde dentro. Este look prefiere no llevar ni delineador negro ni lápiz de ojos de este mismo color, ya que hacen que el ojo parezca más pequeño o rasgado y lo que buscamos es que parezca más grande y despierto.

Un poco de rubor y labial discreto

Podés aplicar un poco de rubor de un tono adecuado para tu piel. Si sos de subtonos fríos optá por los rosados y si tenés un subtono caliente la mejor opción será un rubor en un tono durazno. Aplicalo solamente en la parte superior de tu pómulo y acompañalo con un iluminador en la parte más alta para darle mayor brillo a tu rostro y mirada.

Para los labios podés optar por un gloss transparente o en un color clarito o bien un lapiz de labios mate en tono rosa o durazno si tu piel es de subtono frío o caliente, respectivamente. Uno demasiado llamativo u oscuro contrastaría con el maquillaje de los ojos y haría que se viesen más pequeños, contrarrestando el efecto que estábamos buscando para ocultar la mirada cansada.

Fuente: Bekia

FuenteNexofin