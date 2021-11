El diputado electo de la provincia para el frente Progreso de la libertad,, Javier Miley le respondió al presidente Alberto Fernándezque en su ultima palabra el Día del Soldado, lo había “echado del diálogo”. Explicó que “cometió tres errores en sus palabras” y que no previó la generación de “sindicatos para conseguir más votos”. Hubo menciones de Christina Fernández de Kirchner y un análisis de la economía actual que sacude a Argentina.

En el cara a cara con La Nación +, el libertario explicó que “el presidente ha cometido tres errores en su discurso” porque “dice que yo apoyo el terrorismo de Estado cuando el Estado es mi enemigo y lo peor que existe”. Sin su presencia no habrá terrorismo ”. Como segundo error, explicó que“ dice que estoy en contra de la diversidad, pero en el capitalismo trabajo con diversidad de trabajo y cooperación social ”. Finalmente, el tercer error fue “huir del diálogo, porque el que no quiere dialogar soy yo”.

“Hacer un presupuesto con déficit fiscal es un tirano”, dijo Miley, formulando una explicación a este desempeño: “No se puede financiar con deuda porque agobia a las generaciones futuras; no se puede hacer con una emisión de dinero porque se está atacando a los más vulnerables por la inflación que se producirá y no se debe hacer con impuestos porque se castiga al sector privado ”y advirtió que“ no aprobará presupuestos deficitarios ”.

Durante una conversación sobre un posible encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, aseguró: “No me reuniría a tomar un café con la vicepresidenta, no parece que sea el momento para eso”. Sobre el tema económico, analizó sus diferencias con el Banco Central: “El PIB per cápita ha estado al nivel de 1974 y el nivel de productividad es 50”, se nota que las cifras se remontan, sumando el 40% de los pobres y 11% pobres ».

Al hablar de una posible candidatura para el 2023, analizó que “hablar de la elección presidencial con la situación crítica que la Argentina va más allá es futurología y esto no es grave de mi parte”. Miley explicó que fue “atrevido y delicado” analizar su solicitud. Sin embargo, aclaró que no haría alianzas con nadie porque “esto es algo que nunca ha funcionado”.