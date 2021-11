El embajador Rafael Bielsa criticó a José Kast, quien se impuso en las elecciones de ayer y disputará la presidencia el 19 de diciembre con el izquierdista Gabriel Boric

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, calificó al ganador de las elecciones presidenciales chilenas como “antiargentino” y “xenófobo”. Se trata de José Antonio Kast, un abogado de derecha que ayer obtuvo el 28,02% de votos. El 19 de diciembre habrá segunda vuelta: su oponente será el postulante del Frente Amplio de izquierda, Gabriel Boric, quien obtuvo el 25,5% de los sufragios.

“Si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”, contestó en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

Pese al rol que ocupa, el diplomático no ocultó su preferencia por Boric quien pronosticó- garantizaría una relación mucho más fluida con el gobierno argentino.

Es llamativa la opinión de Bielsa porque forma parte de un gobierno que ha utilizado el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países para evitar definiciones concretas sobre los atropellos institucionales registrados en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En otra entrevista que le concedió a radio El Destape, Bielsa advirtió que “hay artículos de asesores de Kast contra Argentina con un nivel de agresividad que son alarmantes”. Y recordó varios de los tuits publicados durante el año pasado, que hacían referencia a la soberanía chilena. “Uno decía ‘basta de que Argentina le robe territorio a Chile, que ya bastante territorio robó’. No son declaraciones amistosas”, sentenció.

Consultado acerca del apoyo que le brindó Kast al flamante diputado electo Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, Bielsa minimizó lo ocurrido y remarcó: “No me preocupa”.

En el tuit de aliento del candidato presidencial al economista liberal describió su triunfo como una gran noticia para Latinoamérica. “Argentina es un gran país y durante décadas ha sido arrasado por el populismo y la incompetencia. Basta de abusos y corrupción!”, publicó en sus redes Kast, quien lidera la intención de voto a nivel nacional de cara al ballotage.

Es la primera vez, desde al retorno a la democracia en 1990 en Chile, que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no pasan a la segunda vuelta.

Aunque los dos favoritos tienen programas ideológicamente opuestos, ningún candidato pudo evitar en su campaña prometer bienestar y asegurar derechos sociales, porque es el gran reclamo transversal en Chile desde la revuelta de octubre de 2019.

“El discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de Piñera. Es una derecha que no teme decir su nombre”, remarcó Bielsa, que lo comparó con el presidente Brasil, Jair Bolsonaro; y el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, expresó que “la de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no teme decir su nombre” y que “el rupturismo de las revueltas de 2019 también tuvo lugar en las elecciones constituyentes”.

El Embajador argentino en Chile remarcó que le preocupa en el avance de la derecha “por el lado de la imprevisibilidad y la ligereza en el análisis”. Y admitió que si bien él pensaba que “se venía una ola progresista corta, ahora parece que no va a ser tan así”.

“Esto acarrea dificultades en lo que tendría que ser prioritario para nuestra región, como la integración”, enfatizó Bielsa, quien además describió a Kast como un individuo que figuraba como “una opción marginal” y que ahora se impuso entre los candidatos.

Para Bielsa, hoy la incógnita pasa por dónde irán a parar los votos del economista libertario Franco Parisi, que se consagró como la tercera fuerza. “La suma para el ballotage es sencilla. El candidato oficialista Sichel sacó el 11%, más el 28% de Kast, más el 12% de Parisi . No hay mucha duda pero sí muchas incógnitas ya que fue menos del 50% del padrón a votar y el voto es voluntario”, remarcó.

Frente a la posibilidad de que Kast gane en la segunda vuelta, el Embajador alertó que “la derecha en Chile se propone desmantelar el Estado”.