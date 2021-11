Referentes de Juntos por el Cambio salieron hoy a cuestionar al Gobierno Nacional por las críticas que lanzó el embajador en Chile, Rafael Bielsa, sobre el ganador de la primera vuelta en Chile, José Antonio Kast, y advirtieron sobre “la improvisación en política exterior”.

Las críticas de la oposición surgieron tras los dichos del ex canciller sobre el candidato chileno a la presidencia José Antonio Kast, a quien tildó de “antiargentino” y “xenófobo”, y comparó con Jair Bolsonaro y Donald Trump.

El diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, resaltó: “Cuando se denuncian las violaciones a los DD.HH en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior”.

A su vez, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también apuntó a Bielsa y señaló que sus declaraciones “demuestran la improvisación, falta de seriedad y capricho de la política internacional kirchnerista”.

“Callan sobre las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, pero critican irrespetuosamente la democracia en Chile y esmerilan una vez más la hermandad entre ambas naciones”, expresó Ferraro.

El diputado electo por la Ciudad Ricardo López Murphy también se sumó a las críticas y señaló que “el embajador que se dedica a defender terroristas como Jones Huala, ahora se entromete en el proceso democrático de un país hermano, en nombre de millones de argentinos”.

“La política exterior de Alberto Fernández es una vergüenza”, remarcó el ex ministro de Economía.

Tras las expresiones de Bielsa, el gobierno de Chile rechazó sus dichos y dijo que son “una intromisión inaceptable”.

“Estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, resaltó la Cancillería de Chile.

En un comunicado, la administración trasandina señaló: “El Gobierno de Chile reitera su permanente disposición a mantener con la República Argentina las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica que nos une y del respeto recíproco que se merecen nuestros pueblos”.