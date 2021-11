El mundo del deporte puede tranquilizarse después de casi un mes de preocupación por la desaparición de la tenista china, Peng Shua. Volvió a aparecer en público en una videollamada con el Comité Olímpico Internacional (COI).

Primero, a Peng la localizaron en un torneo juvenil de tenis en Beijing, según las fotos publicadas por la organización. Luego, tuvo una llamada de 30 minutos con el presidente del COI, Thomas Bach.

“Ella explicó que está bien y a salvo, en su casa en Beijing, pero que deseaba que todos respeten su privacidad en este momento. Es por eso que ella en estos momentos desea pasar su tiempo son sus familiares y amigos”, informó el organismo máximo del olimpismo en su comunicado oficial.

Peng acusó el pasado 4 de noviembre a través de las redes sociales a Zhang Gaoli, un ex miembro del Partido Comunista Chino (PCCh), de haberla agredido sexualmente. Desde ese entonces no se la había visto públicamente.

En el medio hubo solicitudes de información al Gobierno que fueron rechazadas, lo que generó preocupación en el tenis. Por eso se creó una fuerte campaña de los más importantes deportistas #WhereIsPengShua

The news about Peng Shuai is deeply upsetting. I want to lend my voice of support to an incredibly courageous fellow WTA player and pray that she is found safe and well 🙏#whereispengshuai pic.twitter.com/5j7Xz65Gdr

— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) November 19, 2021