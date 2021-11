Cande Tinelli es una de las personas más polémicas en las redes sociales a la hora de hacer una crítica o defenderse. La hija de Marcelo supo marcar territorio en este último tiempo a la hora de hacer un descargo o demostrar su enojo por alguna razón.

Ahora no fue la exención, todo se dio cuando la hija del conductor publicó una historia diciendo “todos en la playa y piletas, broceándose y yo acá. ¿Qué hice mal?”. Al parecer, Cande Tinelli recibió ciertas críticas de sus seguidores luego de realizar la publicación.

Cande Tinelli publicó esta historia antes de las críticas.

Ante esta situación, la influencer manifestó: “A toda la gente que bardéa gratuitamente detrás de una pantalla y un teclado porque jamás fue en la cara por la historia anterior de por qué no estoy en una pileta, me operé hace tres semanas”.

No estoy diciendo que no tengo pileta ni lugar a donde ir asique le pido que midan sus palabras porque tengo poca tolerancia y la mecha tan corta que voy a bloquear a todos.

Vale destacar que no es la única publicación que hizo la hija de Marcelo Tinelli opinando de algo. Anteriormente, Cande Tinelli subió una foto de su querido caballo en su cuenta de Instagram, con un desgarrador mensaje. “Tu mirada no me la olvido jamás”, escribió luego de expresar su dolor:

Me duele el alma. No sé cómo dejar de pensar en vos.

Cande Tinelli tuvo un difícil año.

Pero estas no fueron todas las pérdidas que tuvo Candelaria Tinelli, a los días siguientes, la influencer perdió una persona importante que era como su “padre”. Se trata de Juan, persona muy cercana a ella, que era como su padre. Con una fotografía de ella y él esribió unas palabras: “una persona de corazón inmenso”.

En ese momento, la hija del conductor indicó: “no entiendo por qué te fuiste” y agregó que “Fuiste, sos y serás una especie de padre para mí”.