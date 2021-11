Padre Mario: el hombre que transformó con sus manos a La Matanza y que aguarda ser convertido en santo

Este martes inicia la beatificación del Padre Mario, fotos Instagram @lilian.aliph Después de mucha espera el martes 23 de noviembre se da comienzo al Proceso de Beatificación de Mario Pantaleo, conocido como el Padre Mario. Nacido en Italia el 1 de agosto de 1915, vivió la mayor parte de su vida en Argentina donde dejó los cimientos de lo que hoy es la Obra del Padre Mario ubicada en la calle Conde de González Catán, partido de La Matanza. El pedido para que esto se concrete data de larga data, el sacerdote murió en agosto del 92‘ y desde esa época sus fieles hablaban de las experiencias que tuvieron con él y como en muchas ocasiones, contado en primera persona, se refería a dichos episodios como “milagros”. En gran mayoría todos referidos a temas de salud y una curación “inexplicable”. Se ordenó sacerdote en Italia y en 1948 decidió regresar definitivamente al país donde vivió en Rosario, Santa Fe capital y Rufino, hasta que en 1958 llegó a la parroquia de Recoleta. En aquel barrio porteño se comenzó a hablar de un cura que curaba imponiendo sus manos, en ocasiones utilizando un péndulo para “detectar el dolor” de quien acudía a él. Sus manos recorrían el cuerpo sin tocarlo y solo hablaba cuando tenía algo que decirle a la persona. Presbítero José Mario Pantaleo, foto Instagram @lilian.aliph. BEATIFICACIÓN El proceso de beatificación no significa que ya podamos hablar del cura como un beato, para la Iglesia católica esto es un desarrollo que tiene varias etapas. Una vez iniciado este camino, la Santa Sede se encarga de estudiar aquellos milagros que se le atribuyen para comprobar si efectivamente lo son. Vale aclarar también que la beatificación solo puede darse en fieles que hayan fallecido con fama de santidad y que esta sea constante y difundida en diversos lugares. Museo del Padre Mario, foto Instagram @lilian.aliph. Cuarto recreado del Padre Mario, foto Instagram @lilian.aliph. “El Martes 23 de noviembre comenzará el acto formal del pedido de apertura de la causa por la Beatificación, allí el Padre Mario será nombrado como ´Ciervo de Dios´. Una vez que el Vaticano nombre la beatificación estaremos más cerca de lo que conocemos como Santidad. Con este proceso que estamos realizando en este momento pedimos a las instituciones eclesiásticas el camino del Padre Mario Pantaleo a la santidad”, explica Florencia Flores quien es la encargada del área de Comunicación de la Obra. Parte de lo exhibido en el museo que actualmente no está abierto al público, foto Instagram @lilian.aliph. “Como institución debemos ser muy prudente con la concreción de milagros que se le atribuyen, son muchas personas que dan testimonio de ello. Para el inicio de proceso de canonización fueron muchos años que la Asociación de fieles llevó adelante la recopilación de testimonios, firmas y diferentes apoyos a la beatificación del Padre Mario”, revela y agrega que hay muchas personas que hoy ya no están y sin embargo se pudo tener ese testimonio de milagro, sin ir más el testimonio tan importante de Perla Gallardo“. Estatua en la entrada de la Obra del Padre Mario, foto Instagram @lilian.aliph. EN PRIMERA PERSONA Mientras hacíamos la nota sucedió un hecho que hizo cambiar el curso de lo que se tenía planeado. Cerca de donde se encuentra el mausoleo del cura, una señora nos llamó porque “quería contar su historia y dejar testimonio”. De nombre Lucía, relató entre lágrimas cómo le atribuye la curación de una leucemia linfoblástica aguda de su nieto Joaquín al Padre Mario en 2013. “Es verdad todo lo que se dice, los interrumpí porque sentía que tenía contarles esto para que quede un testimonio”, nos repetía. Lucía nos pasó el contacto de su hija Lilian quien nos detalló lo que pasó con su hijo, quien en ese entonces tenía casi 3 años de edad. “Tenía el hígado el corazón y el vaso muy comprometido. Al empezar su tratamiento fue muy poco a poco mejorando y nosotros siempre fuimos muy devotos del padre Mario y le pedimos por su recuperación”, señaló. Interior del mausoleo donde se encuentran los restos del Padre Mario, foto Instagram @lilian.aliph. “Yo creo que fue un milagro del padre Mario”, repitió. “No solamente fue diagnosticado mi hijo con cáncer en la sangre, sino que mi marido en el mismo mes le diagnosticaron un tumor en la pierna llamado leiomiosarcoma incurable. El 1% de los enfermos de cáncer lo tienen y gracias al padre Mario, él no tuvo que hacer porque cuando le sacaron el tumor, estaba encapsulado y no necesitó tratamiento”, agregó. Además de su hijo y su marido, Lilian recordó el caso de su otro hijo que nació con hipotiroidismo congénito que, generalmente, ocasiona un retraso madurativo en quien lo posee. Pero en palabras de Lilian “milagrosamente se curó al crecer”. El Padre Mario murió en agosto de 1992, foto Instagram @lilian.aliph. “Nosotros creemos que son varios milagros en mi familia por parte del padre Mario” porque “hay cosas que son imposibles que puedan suceder”. “A mí me cuesta creer en lo sobrenatural, pero lo real es que eso pasó después de conocer que el padre Mario realizó tantos milagros y decimos cómo no creer en él”, finalizó. El testimonio completo de Lilian: Your browser does not support the audio element. SU GRAN OBRA Y LEGADO Es imposible que no llame la atención cómo un cura de Recoleta terminó instalándose en González Catán, partido de La Matanza, a fines de la década del 50′ cuando todo eso era campo y calles de tierra. “Este sueño comenzó a construirse en 1958. En un recorrido por el conurbano bonaerense el Padre Mario sintió que este era el lugar para cometer su misión. Su obra iba más allá de la religión, el buscaba que mediante diferentes programas se le pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad“, cuenta Florencia sobre los inicios de esta obra. Entrevista a Florencia Flores, foto Instagram @lilian.aliph. Florencia es la encargada del área de Comunicación de la Obra, foto Instagram @lilian.aliph. “En total abarca 12 m2. con más de 600 puestos de trabajo, eso conlleva mucho esfuerzo mantenerlo. Los aportes económicos de los donantes son muy importantes para nosotros porque nos permiten mantener esta obra viva”, agrega. Al ser consultada sobre qué cree que sentiría el Padre Mario al ver esto hoy, reflexiona: “Él soñó con todo esto, quería brindar a la comunidad oportunidades de desarrollo”. “Quincho histórico”, foto Instagram @lilian.aliph. Hoy la a obra cuenta con una gran variedad de programas sociales: -Educación: escuela primaria, secundaria, Instituto Superior donde se dictan carreras terciarias y el colegio Universitario. -Deporte: polideportivo caminante, escuela de fútbol y básquet que funcionan en convenio con la Fundación Real Madrid. -Vínculo con la comunidad: centro de formación profesional. -Programa Padrinazgo: la comunidad puede acompañar a un ahijado o ahijada con su aporte durante su formación educativa. – Salud: centro de Salud de primera atención que es el policonsultorio Cristo Caminante. -Discapacidad: centro de formación integral para que adolescentes del centro de día Mariano Acosta (Flores) y el de la provincia de Santa Fe puedan crecer acompañados de actividades. Interior de parte de la Obra, foto Instagram @lilian.aliph. Fue el mismo cura quien en uno de sus discursos más famosas aseguró: “Una persona sola no hace, es la comunidad en su conjunto la que hace”. Your browser does not support the video element. Por Mauro Calvagna y Yasmin Ali *Tw: @maurocalvagna y @Yas_Friends Fotos Instagram: @lilian.aliph

