Por qué Spotify eliminó el botón de reproducción aleatoria en el nuevo disco de Adele

Adele convenció a Spotify de eliminar la función de reproducción aleatoria de su nuevo disco. La cantante británica pidió la desactivación de esa opción en el servicio de música en streaming para que las canciones se reproduzcan en el orden en que fueron pensada en su disco.

“No creamos álbumes con tanto cuidado y pensando en el orden de nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar”, aseguró Adele en Twitter. Spotify le respondió “cualquier cosa para ti. La cantante confirmó que el disco es un intento de explicar su divorcio a su hijo Angelo, por lo que el orden de las canciones es importante para ella y la historia que quiere contar.

El portavoz de Spotify aseguró que los usuarios van a poder optar por reproducir aleatoriamente un álbum, pero el sistema por defecto reproducirá las pistas en el orden elegido por la artista. “Como siempre, continuaremos modificando nuestros productos y funciones para crear las mejores experiencias tanto para los artistas como para sus fans”, concluyó el comunicado.

#Adele30 is the #1 Global Album Debut from the past weekend 🥇📈 (Nov. 19-21, 2021) #SpotifyCharts pic.twitter.com/bMYMrbRzKI

