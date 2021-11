María Cristina Monteros es empleada bancaria y tiene cuatro hijos. Su opinión es contundente: “las mujeres no deben dejar de trabajar, deben buscar el equilibrio entre su independencia económica, su independencia social y el cuidado de los hijos y la resolución de las tareas domésticas y domésticas”. “Trabajo desde antes de tener hijos y muchas veces quería dejar de trabajar, pero siempre me di cuenta de que la mejor opción era no rendirse y seguir trabajando; lo mejor es el equilibrio entre todo ”, enfatiza. Carolina López Flores es abogada, profesora y directora del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad de San Pablo Tucumán. “Mi esposo y yo trabajamos fuera de casa de lunes a sábado, y desde el nacimiento de Teo compartimos la tarea de llevarlo y buscarlo en el Jardim Materno, entonces y ahora en la escuela. Teo ha asistido a un establecimiento desde que tenía tres meses, donde sus maestros hicieron un gran trabajo atendiendo, enseñando y apoyando. No hubiera sido posible para los dos trabajar sin ese espacio de atención. Muchas familias subcontratan el servicio de diferentes formas para cumplir con su jornada laboral ”, admite. “Pasamos varias veces por complejas enfermedades respiratorias que requirieron del cuidado insustituible de la madre o el padre en las decisiones que se debían tomar en una emergencia; En estos casos, solía solicitar la baja de mi trabajo ”, reconoce. Siempre me otorgaron los permisos o licencias solicitados. Cabe señalar que sigue siendo un gran desafío para los hombres reclamar sus derechos, solicitar sus licencias de trabajo y cuidar a sus hijos cuando se enferman, cuando necesitan vacunarse o someterse a exámenes médicos ”. “Persiste la creencia de que posiciona a las mujeres como las únicas y mejores cuidadoras de sus hijos cuando se enferman. Personalmente, al inicio de la maternidad me costaba mucho delegar esta tarea, pero luego esto me permitió viajar sola a trabajar y estudiar sin saber lo que pasaba en casa, por ejemplo ”, explica. Graciela Yanicelli Touceda vende maquinaria agrícola y tiene dos hijos de 20 y 9 años. “Mi hijo mayor ayuda mucho con el cuidado de su hermana y mi esposo trabaja parte del día así que él también se ocupa; de lo contrario, tendría que pagar por una niñera. Durante muchos años, trabajé horas extras muchas veces, porque eso significaba ganar dinero extra. Hoy le doy prioridad a mi familia, así que si tengo una opción, elijo quedarme en casa ”, le dice a LA GACETA. Durante la pandemia tuvo que seguir trabajando porque la agricultura se consideraba una actividad esencial y nunca se detuvo.

