“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la Suprema Corte de Justicia es un reconocimiento impensable para quienes fueron protagonistas de uno de los escándalos políticos legales más vergonzosos que se recuerdan en el ámbito judicial ”, dijo. jose pipe, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “No es una buena noticia para la gente de Tucumán que Leiva presida la Corte”, dijo Alfaro. El líder opositor también señaló de Leiva: “Un alguacil registrado en negociaciones indecentes y presión sobre un magistrado y que es una amplia prueba de su singular papel como líder político ascendido a miembro del máximo tribunal de la provincia”. Canelada: “Leiva asumió el poder incondicional para controlar las elecciones de 2023” “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y un avance más del poder político en su proceso de colonización del Poder Judicial”, dijo el legislador y agregó: “Los tucumanos no podemos esperar nada bueno de un Poder Judicial encomendado a la dirección de quien ha dado claras señales de no estar a la altura de las responsabilidades del cargo que le asigna la política y Dios no permita una junta electoral bajo su diseño en las elecciones provinciales previstas para el 2023 ”. Este fue el voto que llevó a Daniel Leiva a la presidencia de la Audiencia Provincial