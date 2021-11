Otro hecho grave y repudiable sucedió en Formosa cuando un joven de 19 años fue amenazado por un profesor por haber asistido la semana pasada al acto público de Milei en la provincia. “Gildo te tiene controlado” se escucha en el audio que difundió el alumno Fernando Agustín Valenzuela.

“Valenzuela, puede venir ya a defender tu trabajo porque si no vas a marzo, así que te estamos esperando. Apareciste por todos los canales de la provincia. Gildo te tiene controlado, así que, si estás en Formosa y fuiste a joder con ese Milei, perdiste. Chau”, empezó el audio de WhatsApp del docente de Filosofía, Ubaldo Soraire.

“Cómo un pibe pobre y trabajador va a andar rompiendo las bolas con esos oligarcas ahí. Son oligarcas esos que están ahí. ¿Quién es el profesor, vos o yo? Los tiempos los maneja el profesor y no el alumno, así que pasas a diciembre ya”, continuó el audio.

En diálogo con Eduardo Feimann por Radio Rivadavia, el joven manifestó su preocupación por dicha amenazada: “Cuando me mandó los audios sentí miedo porque me dijo que me iba a llevar la materia y que estaba controlado por Gildo Insfrán”.

A su vez indica que fue a ver a Milei el pasado 18 de noviembre a un acto público, pero que no tuvo diálogo con el diputado, si no que solo lo saludó: “Yo subí a mi historia de Instagram y de WhatsApp la foto en la que se me ve con Milei”.

Minutos después, el diputado Milei ingresó a la nota con el alumno y le agradeció la valentía por haber hablado: “Agradezco tu valentía por mostrar esta persecución que sufren los liberales libertarios en todo el país. Se dedican a perseguir a todos aquellos que están a favor de las ideas de la libertad”.

Fernando está cursando el tercer año del comercial nocturno en la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 14 Teniente Coronel Francisco Magin Guerrero y confirmó que denunciará al profesor en el INADI y la Fiscalía por haberlo agredido y meterse en sus pensamientos.

También señaló que su padre sufrió el régimen de Gildo Insfrán y que muchos jóvenes de la provincia están volcando su apoyo al diputado para las próximas elecciones.

El diputado fue elegido por la ciudadanía como tercera fuerza en Capital Federal y también lidera el partido político “La Libertad Avanza”, frente que se está posicionando en varias provincias.