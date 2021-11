En muchas ocasiones, dos personas que viajan por caminos similares acceden a destinos muy diferentes entre sí. Esta idea llevó al periodista Frederick van Mameren hablaron, durante su editorial en el programa de hoy “Panorama Tucumano”, de dos jueces protagonistas de noticias políticas relevantes: el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y el ahora ex juez de familia Orlando Stoyanoff Isas, destituido por el Jurado de la Fiscalía por un incidente de tránsito que lo mostró preso de la rabia en un video que se viralizó. Sin mencionarlos en la mayor parte de su discurso, el buque insignia de la bicicleta LGPlay describió características de uno y otro, con el objetivo de mostrar sus diferencias y similitudes. “Dos vidas paralelas. Uno es exagerado, apasionado, torpe -podría decirse-; como si continuara. El otro es sigiloso, calculador, controlador. las partes, sin mayores argumentos -y eso le costó algunas peleas con sus compañeros abogados-. Los demás querían estar en todas partes; Quería ver qué estaba pasando en todas partes. Estuvo atento a lo que la política le pedía dentro del Palacio. Uno llegó por competencia; el otro, por consenso político, siendo fiel a la persona que le dio el cargo ”, dijo Van Mameren. Luego siguió con un punto de contacto entre Leiva y Stoyanoff Isas. “Ambos fueron protagonistas de episodios cotidianos en este Tucumán, en la vía pública. Uno en la calle, el otro en un bar. Uno fue grabado en un video, filmado por otro ciudadano caminando por la Avenida Aconquija “, dijo el periodista, en referencia a las imágenes que se viralizaron de Stoyanoff Isas, cuando levantó una motocicleta de la acera, para lanzarla de nuevo, furioso”. otro fue capturado intencionalmente en audio ”, agregó Van Mameren, refiriéndose a la grabación realizada por el exjuez. Enrique Pedicone, de una conversación que tuvo con Leiva en un bar, en la que le pidió que se ocupara de la intensidad del caso de abuso sexual contra el legislador. Ricardo Bussi, a solicitud del gobernador -en licencia, mientras se desempeñaba como Jefe de Gabinete de la Nación-, Juan Manzur, y el vicegobernador -responsable del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo. “Uno de ellos aparece en el video atacando a un ciudadano común y explotando de rabia después de un accidente de tráfico. Al otro se le escucha ejerciendo su poder y presión para que un juez inferior haga lo que él quería que hiciera, invocando a dos figuras del poder político ”, explicó el presentador de” Panorama Tucumano “. Van Mameren también destacó que ambos estaban sujetos a revisión constitucional, ya que cometieron errores éticos. “Uno se desnudó, sin apadrinamiento; el otro se envolvió como padrino y entró en la red de poderes. Uno reconoció sus errores y se disculpó; e incluso pagó por el daño que había causado. El otro hizo una pelota para esconderse, y cuando Sí puso cara, mintió y, peor aún, dijo que lo que todos escuchamos no era cierto ”, dijo Van Mameren. Finalmente, el periodista habló sobre el desenlace de las dos historias. “Uno fue despedido y ya no es juez. El otro fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Si miramos estas vidas paralelas, lo único que podemos inferir es que alguna institución no está funcionando bien en este Tucumán ”, dijo Van Mameren. Y cerró con una anécdota cargada de simbolismo: “cuando se acercaban las elecciones para determinar quién sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, un diputado pidió en particular que los cuadros de cada uno de ellos estén en el ex fallecido los presidentes y un trabajador los colgaron. Cuando se retiró, después de colgarlas, curiosamente todas las fotos se desmoronaron. Como si esos ex presidentes no se atrevieran a testificar cuando Eleonora Rodríguez Campos, Cuando Antonio Estofán y cuando el propio Daniel Leiva decidió que no son necesarios unos valores éticos para presidir la Justicia de Tucumán ”.

