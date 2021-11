Carlos Albaca sostuvo que todo el proceso que lo llevó a la fase oral es nulo a través de una propuesta rechazada ayer por los jueces Fernanda Bähler, Wendy Kassar y Raúl Cardozo. “Mis derechos al debido proceso, juez natural, imparcialidad judicial y defensa en los tribunales han sido violados permanentemente y continúan siendo violados, tanto en acciones administrativas como jurisdiccionales”, dice un documento de más de 120 páginas. Allí, atribuyó irregularidades a la Justicia y excolegas del Ministerio Público. “Más que irregularidades, (los hechos) constituirían verdaderos delitos, cuya investigación debe ordenarse sin perjuicio de realizar personalmente las imputaciones pertinentes”, dijo. Albaca se responsabilizó de su investigación sobre el crimen de Lebbos y acusó al fiscal Noguera Con abundantes transcripciones de sus dictámenes, sentencias, acuerdos y notas periodísticas, Albaca denunció a la fiscal Marta Ignacia Jerez de Rivadeneira, instructora del sumario abierto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que lo llevó en 2014 a jubilarse con el beneficio 82% Móvil; contra su hija, la fiscal Mariana Rivadeneira; contra el fiscal Alejandro Noguera; contra el decano del tribunal superior, Antonio Daniel Estofán, y su hijo y oficial de órbita judicial, Juan Pablo Estofán; contra el fallecido expresidente de la Corte, Antonio Gandur, y contra el actual titular del Ministerio Público, Edmundo Jiménez, y su antecesor en funciones, el fallecido Luis Di Mitri. Asimismo, manifestó que el juzgado integrado por Gandur, Estofán, René Goane (jubilado), Claudia Sbdar y Daniel Posse, realizó una declaración falsa alegando que él, con casi 20 años de servicio, no podía jubilarse. . “No soy de la familia judicial” Albaca dijo que el fiscal y el investigador de la investigación tardaron “cinco meses en estudiar” el caso y le atribuyeron anomalías a él y a Noguera, pero luego se retractó de este último. El exfiscal atribuyó la actitud de Jerez de Rivadeneira a su desempeño como fiscal en el caso “Albarracín”, donde Mariana Rivadeneira, ahora fiscal, fue la defensora del imputado Alfredo Omar Albarracín. Albaca dijo que allí se encontró falso un informe de ADN realizado en un laboratorio de Proimi y que la investigación de este hecho estaba en manos de Noguera. El exfiscal agregó que en 2009 solicitó el juicio de Albarracín. A continuación, agregó que Jerez de Rivadeneira intervino para interponer todos los cargos en su contra por haber demostrado “no pertenecer a la familia judicial”, entre otras razones por las que no le advirtió que su hija podría terminar involucrada en el caso Proimi. Según Albaca, Jerez de Rivadeneira debería haberse inhibido en relación a su persona, pero no lo hizo y “hizo una denuncia falsa”. “No advirtió o no quiso advertir”, entre otras cosas que Noguera “no preservó, ni preservó el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de Paulina Alejandra Lebbos”. El exfiscal sumó otras 18 objeciones a la tarea de la pareja que lo precedió en la investigación del crimen y afirmó que todas fueron validadas por Jerez de Rivadeneira. “Subrogancias” “Violó el régimen de gestación subrogada, que no es un asunto absolutamente discrecional, y nombró a Juana Prieto de Sólimo para instruir el proceso penal”, dijo Albaca. Y agregó que esta situación fue luego expuesta por el ex camarero Enrique Pedicone en diferentes acciones (Pedicone fue despedido en febrero de este año). “Perjudicar” “Violó la confidencialidad del resumen administrativo e incurrió en una pérdida”, dijo Albaca. “Me pidió que resolviera urgentemente a su hijo” Albaca afirmó que el hijo del juez Juan Pablo Estofán estuvo implicado en el caso “Goldman” por la muerte de un perro. “El 8 de mayo de 2012, luego de una reunión realizada en la Sala Polivalente realizada por el Ministerio Público en el edificio de la Avenida Sarmiento nº 431 de esta ciudad, como si hablara, me acompañó al despacho que ocupaba. Me pidió que comprarle un café, y me pidió ‘que solucione urgentemente el problema de su hijo’, ya que yo quería que se integrara a la Junta Electoral Provincial, y de ahí lo pudieran trasladar al Poder Judicial de Tucumán ”, dijo el ex distrito. Abogado. Luego de hacer otras declaraciones, agregó: “Le respondí que le era más sencillo hablar con el fiscal (De Mitri) para que el caso pudiera ser asignado a otro fiscal, como lo hacía cuando se tramita un caso ante un fiscal con criterio. eso no coincidió con lo que consideró que el fiscal debía tener, o esperar mi jubilación, irse, y así exigir que el que ingresara a subrogar el Ministerio Público bajo mi responsabilidad resolviera como quisiera ”. Albaca dijo que terminó pidiendo la renuncia de Juan Pablo Estofán el 13 de noviembre de 2013. “A pesar de razones no solo legales sino también éticas, el miembro Estofán tuvo que inhibirse conmigo, no lo hizo y siguió interviniendo en el (acciones administrativas que dieron lugar al sumario) ”, dijo. Y agregó: “esta fue una de las muchas pactadas que los miembros de la Corte habrían ‘negociado’, como se deduce de declaraciones realizadas mucho más tarde por el diputado Estofán a la prensa y que aparecieron en LA GACETA el 25 de abril de 2020 bajo el título ‘Se acabaron los padrinos de la justicia’ “. “No era verdad” “El exfiscal de la Corte, al emitir dictamen en el sumario administrativo, afirmó no tener conocimiento del caso ‘Lebbos’. El exministro de Hacienda mintió: estaba permanentemente informado de todo lo que pasaba. A pesar de haber negado tal conocimiento, hay pruebas contundentes de ello ”, dijo Albaca sobre el exjefe (aceptó retirarse con el beneficio móvil del 82% al mismo tiempo que lo hizo).

