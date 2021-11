“El Juego del Calamar”: un video muestra cuáles fueron los efectos visuales que se utilizaron en la serie

“El Juego del Calamar” es uno de los grandes éxitos del gigante del streaming de este año. La historia, que muestra a un grupo de deudores que compiten entre sí a muerte para ganar 45.600 millones de wones, no solo está ligada a una realidad posible que atrapa a quienes la consumen sino que también cuenta con varias imágenes generadas por computadora que, a simple vista, parece que no fuera de esta manera. El supervisor de CGI en Gulliver Studios (empresa de efectos visuales surcoreana), Hyungrok Kim, compartió a través de Vimeo un video en el que se puede ver el antes y el después de las escenas con este recurso de manipulación de imágenes. Si bien hay algunos momentos que son evidentes que tienen efectos visuales, hay otros que probablemente pueden pasar de largo si el espectador no está del todo atento. Este es el antes y el después de las escenas con el uso de CGI. Your browser does not support the video element. En las imágenes se pueden ver varios momentos de la serie: las paredes del primer juego, “Luz roja, luz verde” no son reales y -aunque éste es más evidente- tampoco lo es el techo que se cierra en ese lugar. En el caso de la enorme esfera colgante que recauda todo el dinero de las personas que fallecen, también hay uso de CGI. Lo mismo sucede con el techo, con gran parte de las paredes y con la pantalla en la que anuncian el número de wones recolectado y los participantes que quedan. El laberinto rosado por el cual caminan los trabajadores y participantes, fue otro momento en el que usaron efectos. En este caso, por más que se vea real, todo el escenario está hecho a través de una computadora. El suelo que pisan los que se encuentran detrás del juego, el cual muestra cuántos participantes quedaron con vida y cuántos fallecieron, está dentro de los momentos en los que se empleó el uso del CGI. En su lugar, sólo aparecen pantallas blancas. Otros momentos fueron el de Kang Sae-byeok (jugadora 067) y el roedor; duplicación de personas; armado del puente para el juego de la soga; creación de un helicóptero; armado de camino y escenografía para el juego “Puente de cristal” y creación del estallido de vidrio para el reto anteriormente mencionado, el cual se rompe en pedazos al llegar a los 00:00 segundos. Tras su estreno en septiembre de 2021, “El Juego del Calamar” se consagró como una de las series más vistas en la historia de Netflix. De origen surcoreano, esta producción superó récords que anteriormente hicieron otras series, tales como “Stranger Things” y “La casa de papel”.

