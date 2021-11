Wanda Nara y Susana Giménez tuvieron el encuentro más esperado donde hablaron del escándalo que hubo con Mauro Icardi y China Suárez luego del 16 de octubre donde la empresaria anunciaba su separación.

Con la Torre Eiffel de fondo, Susana empezó diciendo a Wanda: “Yo quería hablar con vos”. “Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Busqué una foto en el teléfono de Mauro y vi un chat con una mujer muy famosa. Mauro nunca hablaría de una cosa así. Era obvio que se generara esto, ya viví separaciones con otras parejas. Si no hablás, empiezan a inventar”, detalló.

Wanda Nara y Susana Giménez en plena entrevista.

Luego, la empresaria señaló: “La culpa la tuve yo, porque antes de hablar con una amiga o con mi hermana, subí una historia. Siempre estoy con el teléfono y lo primero que se me vino fue la bronca. Con Mauro nos mostramos todo. Siempre revisé el celular y nunca encontré nada. Nosotros empezamos como amigos nuestra relación. Yo le conté siempre todo y él todo a mí”.

Durante la entrevista, Wanda Nara comentó que le pidió disculpas por haberla tratado de “z****” a China Suárez a través de un llamado teléfonico. “Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella”, contó.

Él está arrepentido y yo creo en la palabra.

En este sentido, la mediática señaló a la diva que “Mauro me dijo que este fue el error de su vida”. “Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”.

Wanda Nara pidió perdón a China Suárez.

Fue en este entonces que Wanda Nara reveló cómo encontró los chats de Icardi con la China Suárez. La empresaria señaló que no era amiga de la ex Casi Ángeles. “No era amiga de la China Suárez, teníamos una buena relación. Mi reacción fue medio machista. Yo soy muy chapada a la antigua: no somos una pareja abierta”. aseguró.