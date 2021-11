Aseguró que el secretario de Comercio Interior estaba “teorizando” y que “de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto”; también habló sobre el futuro del congelamiento de precios

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le bajó el tono a las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás no descartó una suba de las retenciones a la carne y a otros alimentos para “desvincular” los precios locales de los internacionales. En declaraciones radiales, aseguró que el funcionario estaba “teorizando” y que “de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto”. Al ser consultado en La Red sobre los dichos del secretario, Kulfas sostuvo: “Feletti el domingo en una entrevista estaba analizando opciones y teorizando. A lo mejor tuvo una actitud que no fue la más indicada, porque no es lo más apropiado esto de pensar en voz alta siendo un funcionario”. Y enfatizó: “De ninguna manera hay una decisión tomada al respecto y se están analizando diferentes alternativas que nos permitan calibrar una estrategia de seguir aumentando la producción, seguir en esta etapa de recuperación y tener instancias de negociación que nos permitan tener mecanismos para bajar la inflación, sobre todo en el caso del precio de los alimentos”. Sobre la posible aplicación de trabas adicionales a las exportaciones no solo de la carne, sino de artículos como el maíz ante un eventual aumento de precios, el ministro insistió: “La verdad es que no es la idea. Lo que estamos haciendo es administrar algunos bienes emblemáticos, como es el caso de la carne”. En este contexto, Kulfas se refirió al devenir del congelamiento de precios vigente hasta el 7 de enero y confirmó que el Gobierno trabaja en un “esquema que reemplace al actual” a partir de esa fecha. “Se está haciendo una negociación que la está encabezando Feletti para reemplazar el listado actual por una canasta acordada de precios cuidados con supermercados, comercios minoristas y marcas fabricantes”, explicó. No obstante, aclaró que el control es solo un paliativo destinado a ayudar a los “sectores más vulnerables” y no es representativo de la política económica aplicada por el Gobierno para bajar la inflación. “Esta no es “la” política antiinflacionaria, sino una medida de apoyo para lograr una canasta con alguna referencia de precio. La política antiinflacionaria es macroeconómica y tiene que ver con ir ordenando una macroeconomía que estaba muy desordenada y que la pandemia complicó aún más; implica reestructurar la deuda e ir reduciendo el déficit fiscal de manera genuina, como está ocurriendo ahora”, señaló. En relación con las restricciones a las exportaciones de la carne vacuna, dijo que hasta el 31 de diciembre regirá el mecanismo vigente. A futuro, planteó: “El ministro de Agricultura lo está analizando y está en conversaciones con el sector, buscando un esquema que logre continuar exportando, pero con un buen abastecimiento del mercado interno y un aumento de la producción”.

