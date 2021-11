La familia de Agustín Tomaszek solicita que se esclarezca la causa a casi un mes de su muerte

Desesperado pedido de una familia para esclarecer la muerte de un joven en un accidente de tránsito En una semana se está por cumplir un mes de la muerte del joven Agustín Tomaszek de 29 años y la familia se encuentra desesperada ya que la causa se encuentra paralizada y con ciertas irregularidades e incongruencias por parte de la justicia. El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre cuando Agustín iba con su moto por la Ruta N° 24, intersección con la calle Bonpland, en el partido de Moreno y chocó contra un Peugeot 207. Agustín viajaba con un compañero que sufrió heridas de gravedad, pero que puedo salvar su vida. Desde el entorno de la familia denuncian que hubo declaraciones incongruentes, falta de testigos y de la entrega del informe de autopsia, así como el asfaltado de aquella ruta que en el momento del accidente estaba llena de pozos, es decir que quisieron “maquillar” o “disfrazar” el poco mantenimiento de dicho camino. Your browser does not support the video element. En declaraciones a un medio, la madre señala que desde un principio la causa trató taparse con ciertas irregularidades. El primero sucedió cuando ella va a realizar una denuncia a la comisaría 4° de Cuartel V y le indican que su hijo no llevaba casco, cuando al momento de llegar al lugar del hecho una mujer policía le informa que le sacó el casco a su hijo para hacerle reanimaciones. Luego, 3 días después del accidente los baches de la ruta fueron tapados y a casi un mes de su muerte el abogado Javier Santa Cruz no recibió el informe de autopsia realizado en la morgue del Hospital de General Rodríguez, ni el informe de las pericias realizadas en el lugar. También la familia pudo saber que Brian, el acompañante que iba con Agustín en la moto, declaró en sede policial que esa noche se iban a una fiesta y que él era un empleado eventual, cuando el joven ya llevaba 15 años trabajando en esa empresa. Actualmente la causa está en manos del fiscal David Ramón Salvatierra, de la UFI N°4 de Moreno, quien según señala sigue buscando testigos del hecho para esclarecer la causa. La familia solicita que si alguien pudo ver algo de ese accidente se acerque a la fiscalía y aporte los datos necesarios. “Hasta donde sabemos, Agustín iba manejando la moto, con su amigo atrás. En la zona donde chocaron había baches gigantes. Incluso, el día anterior hubo otro accidente de tránsito muy grave. Entonces, es muy posible que ellos o el auto que venía de frente hayan agarrado un bache y ahí se haya producido un accidente en la zona. Encima, poco tiempo antes habían quitado las cámaras de seguridad de la zona”, reveló la familia. “Los médicos dijeron que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Yo, cuando reconocí el cuerpo vi que tenía un chichón en la frente, producto del golpe con el casco, una herida a la altura de la axila”, detallaron. Brian y el conductor del automóvil involucrado en el choque, de iniciales F.A., relataron versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. El compañero de Agustín dijo que el vehículo se les cruzó a su carril, mientras que el conductor del Peugeot gris, lo contrario. “Era fanático de las motos. Le gustaba pescar, reunirse con sus amigos acá en casa, disfrutar de la vida. Tengo siete nietos, él amaba estar con ellos. Nosotros nos íbamos a ir el sábado 6 de Noviembre caminando a Luján. Él me decía que este año íbamos a ir a agradecer, que no íbamos a pedir nada. Había pasado el covid-19 y estábamos todos sanos. Y no llegamos, lamentablemente”, afirmó entre lágrimas su mamá.

