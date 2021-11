el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, admitió este miércoles que la deuda que mantiene Argentina s Fondo Monetario Internacional (FMI) es “el principal obstáculo para mantener la estabilidad”. Asimismo, considera que el problema de rreducir la inflación “es una tarea colectiva”mientras profundiza en los detalles de déficit fiscal e intervención del gobierno.

El titular del Palacio de Hacienda habló este miércoles en la Conferencia Monetaria y Bancaria 2021, organizada por el Banco Central de la República Argentina, y analizó el escenario económico y financiero que atraviesa el país. Consultado sobre el panorama cambiante que atraviesa el país, Guzmán dijo que “hoy el principal obstáculo para mantener la estabilidad es la deuda con el FMI, que debe refinanciarse en base a condiciones que permitan que la economía argentina siga recuperándose”.

Asimismo, cree que “el Estado debe ser capaz de construir una mayor sostenibilidad siendo menos dependiente del endeudamiento y las emisiones de dinero para financiar las políticas públicas”. Las declaraciones del ministro están pendientes de la presentación del programa económico plurianual del gobierno al Congreso en diciembre, que incluye los principales puntos de un posible acuerdo con el fondo.

Uno de los momentos más difíciles que aliena a las partes de las negociaciones es el déficit fiscal. Como explicó el periodista Jorge Lanata, el FMI exige un máximo del 2,5% y llegar a 0 en tres años, y la Casa Rosada propone un déficit del 3,3%. Sin embargo, Argentina seguirá adelante con la solicitud del Fondo de reducir los subsidios y lo hará reduciendo las ayudas estatales para las tarifas de los servicios.

Con respecto al déficit, el ministro Guzmán dijo esta mañana que “el Estado debe poder jugar un papel contracíclico, para seguir impulsando la demanda agregada de manera que promueva la continuidad de la recuperación económica”. “El superávit fiscal es útil cuando es resultado del crecimiento económico, así como de mejoras en la administración tributaria, lo que permite solucionar problemas como la evasión fiscal”, insistió, agregando que se deben generar más divisas y el perfil de empresa. Necesidad de financiación para mejorar las políticas públicas.

El impacto de la inflación global en Argentina

Por otro lado, Martín Guzmán coincidió con la reciente propuesta del Ministro de Comercio, Roberto Feleti, quien señaló que los altos porcentajes de La inflación mundial después de una pandemia tiene un impacto total en los precios locales. “Un país que dice ‘acepto esta restricción hoy, estos puertos no pueden funcionar y por lo tanto una entrada intermedia no puede salir de este lugar’”, dijo el proceso de producción de un bien particular en el otro lado del mundo. Habrá dificultades, escasez de oferta y esto ejercerá presión sobre los precios“, Argumento.

En la misma línea, dijo que “reducir la inflación es una tarea colectiva” y destacó que “es importante que los sectores público y privado sean capaces de construir acuerdos de precios que les permitan tener otro ancla para moldear expectativas”.

“Reducir la inflación es una tarea colectiva en la que el gobierno tiene el papel más importante, es decir, el de liderazgo, siempre con el fin de restaurar los salarios en términos reales, lo que contribuye a mejorar el desempeño del perfil macroeconómico, permitiéndonos crecer en el camino. , en la que nos esforzamos por crecer ”, agregó.