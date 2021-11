Matthias Kulfas Ya me estaba cuestionando Roberto Feleti por su política de congelación precios para reducir la inflación y ahora el empleado se enfrenta nuevamente a la secretaria por su idea de levantar deducciones para controlar los valores de carne. Kulfas no guarda silencio en cuanto a que Feleti “tenía una actitud que no es la más adecuada para un funcionario”.

En declaraciones emitidas por la radio por N / ALa ministra aclaró que la sucesora de Paula Espanyol “piensa en voz alta” y volvió a insistir en que “esto no es lo más adecuado para ser funcionario”, explicando que esta idea se trasladó en un “informe en el que habló de las opciones que está analizar y teorizar.

Para dejar claro que el aumento de las deducciones por carne no es un valor promedio que el gobierno ya haya decidido, Kulfas Señaló que “no se ha tomado ninguna decisión” y explicó que “se está evaluando la mejor manera de asegurar que esta etapa de recuperación económica continúe y tenga precios más controlados para reducir paulatinamente la pobreza”. “La comida es una parte clave de esto”, dijo.

Al respecto, habló sobre el aumento de precios y argumentó que la inflación se resuelve “en un escenario macroeconómico” y agregó que “las políticas de precios y las canastas protegidas son medidas para apoyar la generación de referencias”. En este sentido, señaló que “estamos hablando de canastas específicas, no es que se hayan congelado todos los precios de la economía, esa nunca ha sido la meta”.

“Los precios de referencia actúan en apoyo de la macroeconomía que ordenará”, agregó. En conclusión, Kulfas comentó sobre las negociaciones con el Fondo y explicó que “ha habido una reestructuración de la deuda a empresas privadas” por lo que “se está avanzando con el FMI, se está reduciendo el déficit fiscal de manera virtuosa, no con ajustes de gasto”. , sino porque la economía está creciendo y los ingresos están creciendo a un ritmo mayor.