“Me quise morir”: salió a la luz el verdadero motivo por el que Icardi no pudo tener sexo con la China Suárez

Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”



Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”



Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”



Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”



Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”



Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”



Mauro Icardi y La China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. Si bien conversaron y hasta se dieron besos, no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo. El futbolista, dijo que tenía fiebre y no quería contagiarla, pero en realidad, fue otro el problema que surgió en la habitación del hotel parisino. El periodista Ángel De Brito reveló este miércoles el verdadero motivo por el que no logró tener sexo con la actriz: “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, detalló. No obstante, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la empresaria. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, habría dicho en una charla telefónica. En Los ángeles de la mañana también señalaron que Icardi quedó en shock ante la belleza de la actriz: “Cuando la vi me quise morir”, le habría confesado a su círculo íntimo. En las últimas horas, trascendió que para seducirlo, Suárez le enviaba fotos con diferentes poses de yoga. Una de ellas fue acompañada de una frase muy subida de tono: “Me calienta que me terminen adentro”. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no habló con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, agregó.

Noticias relacionadas

Wanda Nara rompió el silencio frente a Susana Giménez: “Sentí que hubo un quiebre…Tenía relación con la China”



Wanda Nara rompió el silencio tras la crisis con Icardi: “Él me contó que se encontró con la China en París”