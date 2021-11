Murió el filósofo Antonio Escohotado, el gran defensor de las drogas y la libertad

Antonio Escohotado. Foto: EFE. El filósofo, sociólogo y ensayista español Antonio Escohotado, autor de “Historia general de las drogas” y “Los enemigos del comercio”, falleció este domingo en la isla española de Ibiza a los 80 años, según confirmó su familia en Twitter. “Descanso en paz arropado por mi familia”, dice el mensaje difundido en la cuenta de esta red social a nombre del pensador, que residía en esa isla mediterránea aquejado de cáncer. Escohotado se había trasladado hace meses a su casa de Ibiza para pasar sus últimos días, según había comentado él mismo; el sábado, al empeorar su estado, ingresó en un centro hospitalario. Nació en Madrid (1941) y fue profesor de Filosofía del Derecho y Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia hasta su jubilación, en 2013. A los cuatro años de edad, se trasladó con su familia a Brasil, donde residió hasta los catorce. Como escritor, publicó una veintena de obras sobre temas diversos, como drogas, la evolución del comunismo y la moral y los usos sexuales. Traductor de grandes figuras intelectuales como Newton, Hobbes o Bakunin, también fue articulista frecuente de varias publicaciones periódicas y alcanzó notoriedad por su posición antiprohibicionista del consumo de drogas. Entre sus frases más destacadas: “Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que, aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas paseando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices: ‘disculpe’. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o un restaurante, dices ‘gracias’ cuando te la traen, das propina, y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico”. Your browser does not support the video element. Políticamente fue un pensador singular en el panorama español, y no siempre bien comprendido, ya que no se inscribe en el tradicional eje izquierda/derecha, sino que se centra en la cuestión libertad/autoritarismo, rechazando el utopismo y el autoritarismo desde posiciones pragmáticas y racionalistas. De espíritu inquieto, cercano al comunismo, se interesó por el psicoanálisis. Finalmente se estableció en Ibiza, donde fue miembro destacado de la generación de jóvenes rebeldes y progresistas que querían vivir al margen de “lo establecido”.

