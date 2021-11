Se filtraron los mensajes que la China Suárez le envió a Icardi: “No hablo con casados, pero sos mi permitido”

China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi Continúan las repercusiones del Wandagate en los medios de comunicación y este martes se sumó un nuevo capítulo. Al parecer y según reveló Ángel de Brito, una vez que el affaire de la China Suárez y Mauro Icardi salió a la luz, la actriz volvió a escribirle al futbolista del PSG. El periodista leyó en su programa los mensajes que la actriz le envió a Icardi y que Wanda Nara encontró ya que el jugador del PSG no los borró de su celular. “Vos te vas a separar de tu mujer”, le dijo la actriz al delantero. “Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”, fue otro de los mensajes. “Me duele verte con Wanda”, habría admitido la ex Casi Ángeles al ver que el deportista compartía en sus redes sociales imágenes con su esposa. Anteriormente, Yanina Latorre dio a conocer algunas de las conversaciones que mantenían Mauro y la China Suárez a través de Telegram. Por esa vía, además de chatear, también mantenían conversaciones telefónicas. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la ex de Benjamín Vicuña. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación. Pero eso fue solo el comienzo del escándalo mediático más fuerte del año.

