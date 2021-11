La violencia de género está presente en todos los ámbitos y el lugar de trabajo no es una excepción. “Es violencia naturalizada. La violencia es un concepto muy complejo que no se limita a lo físico, aunque es la concepción más mediatizada, también es la más reduccionista. Hay un carácter estructural en este tipo de violencia que busca garantizar privilegios y jerarquías para los hombres, lo que conlleva un fuerte demérito para las mujeres y otras identidades feminizadas ”, reflexiona. Debora D’Antonio, Investigadora del Conicet del Instituto de Investigaciones en Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Tanto para D’Antonio como para Florencia Rovetto, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), es necesario clasificar la violencia en el trabajo y de género para entender cómo se lleva a cabo, cómo se manifiesta, qué medidas se deben tomar para prevenirla y, en caso de ocurre, averigüe cómo acercarse a ellos para intervenir y reparar el daño a quienes los padecen. “Se trata de violencia personal, pero también institucional. La organización debe asegurarse de que no se sigan reproduciendo ”, dice Rovetto, a la agencia CTyS de la Universidad de La Matanza. “Si hay estructuras que permiten o crean condiciones para que ocurra esta violencia es porque la institución permite o crea un clima de tolerancia para estos delitos. Se necesita un marco legal para regularlos. Por ejemplo, hoy en día, muchas de las personas afectadas que necesitan ausentarse del trabajo para distanciarse del agresor -que, por cierto, suele ser un jefe o superior- necesitan tomar una licencia psiquiátrica, ya que no hay ningún artículo a considerar. en estos casos ”, indica Rovetto quien, junto a D’Antonio, integra la Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET. En este sentido, D’Antonio destaca la importancia de una nueva normativa propuesta por el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que contempla el otorgamiento de licencias a víctimas de violencia de género. “El afectado tiene que poder recibir el salario de manera adecuada y llevarse una licencia con el nombre correspondiente porque, aunque son temas íntimos, requieren visibilidad pública para convertirse en problemas políticos”, dice la investigadora. A su vez, añade: “si el motivo es confinado, y hay que decir que no vas a trabajar porque estás estresado o porque pediste baja psiquiátrica, se deslegitima lo ocurrido y se estigmatiza a la gente”. “Este sistema – continúa Rovetto – tiene tal aceptación y poder hegemónico que apenas necesita violencia física para sostenerse. Todas las demás formas de violencia son las que la sustentan en la práctica, en los discursos e incluso en la forma de organización del trabajo, que es, por supuesto, una división sexual del trabajo. Así, las mujeres tienden a trabajar en áreas que tienen que ver con el cuidado y no áreas que tienen poder de decisión. Los estereotipos y jerarquías patriarcales también se reproducen en el mundo del trabajo ”. Violencia en los campos de la ciencia y la educación En el ámbito científico y académico, explican las investigadoras, existen ciertos prejuicios en torno a la violencia de género. “En la imaginación social, los hombres de educación y ciencia son liberales, autocríticos, compañeros, bien pensados ​​y nada violentos. La verdad es que esto es un mito y, en estos espacios, es muy difícil mostrar la existencia de la violencia, exponerla, porque la mirada está sesgada ”, dice D’Antonio. “Las inequidades derivadas del sistema patriarcal – continúa la investigadora de la UBA – están a la orden del día. Por ejemplo, las mujeres son mayoría en las matrículas universitarias y en las bases y recetas de las carreras científicas, pero en las articulaciones que se dan en el progreso y trayectoria laboral, las posibilidades de ascender a puestos de decisión son limitadas y jerárquicas. Esto es lo que se conoce como efecto tijera ”. Rovetto destaca: “En estos ámbitos se ha instalado la idea de que siempre sean instituciones objetivas, equitativas y con fuerte perfil de género, pero lo cierto es que aún tienen lógicas de funcionamiento patriarcales, jerárquicas y androcéntricas que se construyen desde una mirada de masculinidad”. . Para el investigador, un claro ejemplo se da en las ciencias exactas, naturales y agrarias. “Sectores como este son los que más resisten y los menos hospitalarios con las mujeres. Si no cambiamos estos estereotipos, si no brindamos oportunidades de crecimiento, será difícil revertir este escenario. Por ejemplo, hay una línea de trabajo que busca promover vocaciones científicas en niñas o identidades no heteronormizadas ”, enfatiza Rovetto. D’Antonio sostiene que, incluso habiendo alcanzado la paridad, el trabajo está incompleto. “Si hay un 50% de mujeres y un 50% de hombres en un comité evaluador, pero no se generan instrumentos para distorsionar las desigualdades preexistentes, será difícil revertir estas lógicas patriarcales”, dice el Doctor en Historia. “En el Conicet”, ejemplifica la investigadora, “trabajamos en temas relacionados con la evaluación a la que se someten constantemente todos los investigadores y becarios. Necesitamos contemplar trayectorias que tienen caminos diferentes y que, quizás, han sido atravesadas por los años de maternidad, tareas de cuidado u otras cuestiones que provocan retrasos en las trayectorias académicas. Estas situaciones también sustentan prácticas desiguales y no pueden perjudicar una posible promoción en la carrera científica o la posibilidad de publicación en una revista mejor ”.

