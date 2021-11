Diego Maradona cumple hoy, 25 de noviembre, un año de fallecido. Sumado a los homenajes, es oportuno recordar las frases que lo convirtieron en una marca distintiva.

Diego Maradona siempre fue un maestro a la hora de responder preguntas picantes, algunas quedaron para el bronce. Por ese motivo, recordamos las 10 mejores frases del astro argentino a lo largo de su vida.

Maradona México 86.



¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios.

En el Mundial de México 1986 Argentina se coronó campeón del Mundo. Diego Maradona, por su parte se transformó en el mejor jugador del planeta en esos momentos gracias a sus actuaciones deslumbrantes en los siete partidos que disputó.

Por supuesto que entre aquellas está el segundo gol que le convirtió a la selección de Inglaterra, donde eludió a cinco jugadores y al arquero antes de anotar. Gol que hoy es considerado la mejor anotación en la historia de los mundiales y el “gol del siglo”.

En ese mismo partido, que se disputó el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca, ocurrió previamente otra jugada que quedó inmortalizada en la memoria del mundo entero. Una jugada que todavía molesta en Inglaterra al recordarla y que sería bautizada por el mismo Diego como “la mano de Dios”.

Tras finalizar el partido y luego de comentar su maravilloso segundo gol, la prensa le preguntó a Maradona si había hecho el primer gol con la mano. “¿Qué cómo hice el gol? Lo hizo “La mano De Dios”.

Diego Maradona.

2. “Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha”

Ocurrió en 2001. La frase fue pronunciada por Diego Maradona en el discurso de su partido de despedida en la Bombonera. En un estadio repleto de gente que lo aplaudió hasta el cansancio.

“El futbol es el deporte más lindo y sano del mundo”, comenzó diciendo el Diez antes de lanzar la frase que quedaría para la memoria.

“Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué”, es lo que antecedió ese momento histórico.

Diego Maradona y Guillermo Coppola.

3. “Se le escapó la tortuga”

Tal vez haga parte de una de las anécdotas más desopilantes de Diego Maradona. La situación ha sido recreada en varias ocasiones por Guillermo Coppola, quien presenció el divertido momento, pues ocurrió en su casa.

“Yo vivo pegado a la residencial del embajador de los Estados Unidos. Una noche, llegamos con Diego, llamo al encargado que estaba en la vera y le pregunto. Miguel, ¿qué pasa?”. Según el empresario, al llegar de una noche de descontrol con Diego la vereda y la entrada de su casa estaba llena de agentes de seguridad.

El encargado le contestó: “Es una locura, perdieron la tortuga”. “¿Qué tortuga?”. “La tortuga del hijo de Cheek”, que era el embajador”, contó Coppola.

“Pasan dos días. Una noche y Diego viene a despertarme. “¡Guille!”. ¿Qué pasa, Diego?”. “Necesito que me acompañes hasta la cochera”. “¿Qué pasó?”. “Por favor, acompáñame” dijo Diego.

“Bajo. Me dice: “Qué es que aquello que está allá?”. Era la tortuga. Él se bajó de la camioneta, lo levantó con la derecha y lo empalmó con la izquierda. La tortuguita voló”, concluyó Guillermo Coppola. Esa es la historia de la famosa frase contada por uno de los protagonistas.

Diego Maradona. USA-1994.

4. “Me cortaron las piernas”

Ocurrió en la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos en 1994. Cuando Diego Maradona dio positivo en el test de doping. Ante la mirada estéril de la prensa, el mundo entero observó a un jugador devastado.

Maradona juró por Dalma y Gianinna, sus hijas, que no había tomado ninguna sustancia prohibida y le pidió a la FIFA que revea esta medida. Sin embargo, tras su suspensión, para la Selección Argentina fue muy difícil continuar.

La mano de la enfermera Sue Ellen Carpenter y la famosa efedrina le cortaron las piernas. Esa sería su última aparición como jugador en una Copa del Mundo. La postal de ese día quedó en la memoria de todo los argentinos.

“Me preparé como nunca y ahora escucho que todos hablan de efedrina. Siento que me cortaron las piernas”.

Diego Armando Maradona.

5. “Si me muero quiero volver a nacer uy quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con y eso me basta y me sobra”.

Tal vez esta frase de Diego toma otro sentido hoy que ya no está. Mararona es adorado como un Dios por millones de personas y logró hacer de su nombre un símbolo de reconocimiento a nivel mundial para cualquier argentino fuera de su país. Inclusive más de 20 años después de haberse retirado del fútbol.

6. “Fumaba debajo del agua”

La frase hace referencia a Guillermo Coppola, su representante y amigo, con quien tuvo amores y odios. Se peleó y luego se reconcilió.

Diego Maradona y Coppola.

7.“Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua y de teléfono”.

Amigos desde chicos, Goyo Carrizo y Diego Armando Maradona lograron una prueba en Argentinos. Pese a la lluvia que caía ese día, Francis Cornejo lo probó en el Parque Sarmiento, aunque dudó en ficharlo. “Seguro que sos clase 1960?”. El entrenador no creía que un futbolista de ocho años metiera tantos goles y pensaba que era un enano.

8. “Pase lo que pase, y dirija a quién dirija, la camiseta número 10 siempre será mía”

Esta frase es de las más actuales de Diego. Para lanzarla utilizó su cuenta de Instagram y lo hizo con el motivo de rememorar el partido de Argentina ante Venezuela por las eliminatorias para el Mundial de México 1986.

En un extenso mensaje en el que apunta contra la prensa, contra el nuevo futbol y contra quienes lo critican el astro argentino volvió a hacer de las suyas.

“Con todo esto quiero decirles que yo no me borré. Que yo nunca me saqué la camisa de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecta, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía”.

9. “Qué un estadio no se llene es algo atroz. Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio”

Diego Maradona.

10. “Todos los años que he vivido valen por mil; me ha sucedido de todo. De un gol fui a parar a la cima, pero una vez allí me mantuve yo solo”

Diego Maradona nos dejó hace un año con tan solo 60 años. El mejor jugador de la historia del fútbol. Siempre un tipo frontal, para bien y para mal. Diego se hizo eterno durante carrera deportiva y eso es lo que cuenta.