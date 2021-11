Un dirigente que no tuvo el mejor de los pasos por la cartera de seguridad santafesina y ahora recala en Nación

Este miércoles, a través de un retweet, Aníbal Fernández confirmó una nueva designación en el Ministerio de Seguridad de la Nación que va a traer polémica. Se trata de la incorporación de Marcelo Sain como “asesor especial en materia de criminalidad compleja”. Sain fue ministro de Seguridad de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti, pero fue echado; también estuvo en una comisión de Seguridad en el Congreso, donde fue destituido.

La noticia se conoció esta noche luego de que Fernández retwitteara una publicación del portal Data Clave, donde confirmaba la nueva designación. “Marcelo Sain se integra al Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales confirman que será asesor especial en materia de Criminalidad Compleja”, reza el tweet replicado por el titular de la cartera nacional de Seguridad.

Cómo llega Sain al Gobierno nacional

Sain es ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe. A principios de este mes, había sido destituido de ese cargo e inhabilitado por 10 años por la Legislatura provincial, acusado de hacer proselitismo (incompatible con la función que desempeñaba de acuerdo a la Constitución santafesina). La decisión fue recurrida ante la Justicia.

En tanto, en marzo de este año, el gobernador santafesino Perotti había resuelto su reemplazo como Ministro de Seguridad de la provincia por Jorge Lagna. Fue luego de que se filtrara un escandaloso audio en el que Saín calificaba como “negros pueblerinos” a policías provinciales, por lo que fue acusado de “racismo y discriminación”.

Fuertes críticas al flamante funcionario nacional

Luego del anuncio, en Dicho Esto (A24), los periodistas Luis Novaresio, Rosario Ayerdi e Ignacio Ortelli analizaron la nominación. “Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, también estuvo a cargo del Poder Judicial y fue destituido ahí, se va a ocupar ahora de un área del Ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández. El área es ‘asesor especial en materia de criminalidad compleja’”, consignó Ayerdi.

Tras enterarse, Novaresio, santafecino de nacimiento, despachó: “Recientemente se tuvo que ir echado de la provincia de Santa Fe. Fue el ministro que no sólo no combatió la seguridad en la gestión de Omar Perotti, sino que tenía estos exabruptos del tipo: ‘Dejé Rosario, me vine a la Capital para que no me caguen a tiros’. Lo hicieron cargo de una comisión política de Seguridad y fue destituido por el Congreso. O sea, viene de unos fracasos estrepitosos, monumentales, en Santa Fe. Y ahora, el ministro Aníbal Fernández lo consagra”, disparó.

En tanto, Ortelli, acotó: “Esta secuencia de ministros o funcionarios que fracasan y después son ascendidos es un modus operandi dentro del Frente de Todos. Pareciera que la clave para ganar un puesto o ascender es hacer las cosas mal. El cargo le quedó gigante a Sain en Santa Fe. La provincia vivió una de las peores épocas en materia de seguridad de su historia y su historia reciente”, evaluó.

#DataClave | @marcelo_sain será asesor del ministerio de Seguridad nacional: se abocará a la investigación criminal ????Tras su paso por la provincia de Santa Fe, el especialista ocupará un lugar en la cartera que conduce @FernandezAnibal ✍️@maurofedericohttps://t.co/ItHgbmmDOX — Dataclave (@Dataclave) November 25, 2021

De yapa, también tuvo su minuto de opinión el diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri, quien estaba en el estudio como entrevistado y deslizó: “Yo creo que llega un poco rengo en su marco de credibilidad. No es peyorativo, pero estamos hablando de Santa Fe, que tiene una asignatura pendiente. Los Monos, el narcotráfico, todo. Y no pudo articular una política para combatirlo y terminó peleado con el propio Gobierno. Entonces, vos podés saber y entender mucho, pero el tema son los hechos. Eso hay que juzgar. Y el hecho es que fracasó”, dijo sin tapujos.

Fuente: El Intransigente