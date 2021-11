Messi, a un año de la muerte de Maradona: “La sensación es extraña, es como de no creer”

Lionel Messi y Diego Maradona. Foto: NA. El futbolista Lionel Messi aseguró que “parece mentira” que pasó un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, a la vez que señaló que “la sensación es extraña, es como de no creer” y dijo que piensa que en algún momento va a verlo “en alguna entrevista u opinando de algo”. “Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él Argentina, después de tantos años, vuelve a ser campeón”, señaló. En una entrevista que brindó al Diario Marca de España, el jugador del París Saint-Germain añadió: “La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo”. “Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó. La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir muchas cosas con él”, culminó Messi. Tras ganar la Copa América 2021, Messi se acordó de Maradona y le había dedicado unas palabras: “Este título va por todos ustedes y por supuesto también por el Diego que seguro nos bancó desde donde esté”. Maradona dirigió a Messi en la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 y, tras su deceso, el jugador rosarino le hizo un sentido homenaje jugando para el Barcelona cuando convirtió un gol y lo celebró luciendo una camiseta de Newell’s de 1993, cuando el Diez jugó en el conjunto rosarino. AUDIO DE MESSI HABLANDO DE MARADONA: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Pelé recordó a Maradona: “Un año sin Diego, amigos para siempre”



Nápoles recordó a su amado Maradona con murales, esculturas y retratos



