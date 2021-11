Será la vuelta de un Macri a la gestión porteña, tras la salida de Mauricio en diciembre de 2015 para asumir la presidencia. Y si bien en lo formal el arribo tiene fecha de vencimiento en dos años, la movida alteró los nervios en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad. La incorporación de Jorge Macri a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, como nuevo ministro de Gobierno, puso en carrera al intendente de Vicente López para la sucesión en CABA en 2023. ¿Repetirá la historia local de su primo?

El desembarco de Jorge Macri al Gobierno porteño fue adelantado por Clarín y se concretaría la semana próxima o más tardar la otra. Forma parte del acuerdo entre el intendente de Vicente López y el alcalde de la Ciudad cuando consensuaron allanarle el camino como candidato bonaerense a Diego Santilli y que el jefe comunal no se presentara en la interna.

Por entonces, Jorge Macri cuestionaba la mudanza de Santilli a la Provincia y amenazaba con plantarle pelea a corto plazo pensando en el mediano. El intendente, repitió varias veces en público, quiere ser gobernador bonaerense en el 2023.

“Ese sigue siendo el Plan A. Jorge va a estar a cargo de un área que atenderá temas vinculados al AMBA (Ciudad y Conurbano). Se había pensado en crearle un área nueva, un ministerio de Ciudades, como en Brasil, pero para no ampliar la estructura se decidió que asumiera como ministro de Gobierno (en reemplazo del santillista Bruno Screnci Silva) y que sumara temas vinculados al AMBA como el Mercado Central o el Ceamse”, explicaron a Clarín cerca del intendente.

Y ampliaron: “Eso le permitirá sobre todo mejorar su imagen en zonas del Conurbano, como la tercera sección electoral o el Oeste de la primera. En el resto de la Provincia, en particular en el interior, Jorge está muy bien”.

Como aclararon en el entorno de Jorge Macri, ese es el plan A. El B -“lejano, por ahora”, insistieron- es que vaya por la sucesión de Larreta. Con el propio jefe de Gobierno y Santilli imposibilitados, la disputa está más que abierta.

Según le consta a Clarín, el propio Larreta, jefe político del distrito, le habilitó a que dé la interna en caso de querer dar el salto. ¿Interna contra quién? Algunos de los que ya coquetearon y no descartan ir por la Jefatura de Gobierno porteña en 2023 son Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, desde el PRO; y Martín Lousteau, desde la UCR. Curiosamente, los tres piden que no los descarten para otra interna: la presidencial.

Tras la buena experiencia 2021, en la principal alianza opositora se da como un hecho que habrá PASO para dirimir candidaturas en casi todas las categorías.

El peso (a favor y en contra) del apellido

Una de las limitantes que dentro del PRO y Juntos por el Cambio suelen remarcarle al intendente de Vicente López es el peso del apellido en las zonas más pobres de la Provincia, en particular en la tercera sección electoral, que incluye a La Matanza y resultó clave para la derrota de Macri (Mauricio) en 2019. Ese “problema” no estaría en la Ciudad.

Lo que descartaron cerca del intendente es un cuarto mandato en Vicente López. A priori, no podría porque rige una ley que permite una sola reelección. Pero un interpretación de esa norma es que los jefes comunales que tengan menos de dos años de mandato sí puedan hacerlo. Sugestivamente, Jorge Macri estaría asumiendo en CABA antes de cumplir ese plazo.

“Eso está descartado. Así se lo permita la interpretación de la norma o se habiliten las reelecciones por cualquier motivo. Jorge ya dijo que cumplió su ciclo en Vicente López y eligió a su sucesora, Soledad Martínez, que asumirá la gestión ahora, cuando él vaya a la Ciudad”, respondieron a Clarín en su entorno. Otros dirigentes piden ser menos taxativos.

Más dudas y polémicas: ¿no queda desprolijo que él salte a la Ciudad y vaya por la gobernación en el 2023, justo cuando cuestionó las mudanzas de distrito? “Casi todos los últimos gobernadores salieron de la Capital. Kicillof, Vidal, Scioli…”, se atajaron cerca del intendente.

En la mesa chica de Vidal, que en su momento no quiso llevar a Jorge Macri de vice en la fórmula 2019 como le sugirió el intendente, aseguran que este desembarco no cambia los planes de la ex gobernadora: “Ella seguirá recorriendo la Ciudad, la Provincia y el Interior. Si eso desemboca en una candidatura presidencial o nacional, o para jefa de Gobierno, se verá”. De paso, le mandan una chicana al Macri menos famoso: “Es lógico que él quiere venir a la Ciudad, es uno de los lugares donde el apellido no le juega en contra”.

Cerca de Lousteau, en tanto, mantienen un postura similar. Hubo un acuerdo con Larreta en la estrategia electoral para este año, pero no hay garantías por la sucesión porteña 2023. Por lo pronto, con la llegada de Jorge Macri, también desembarcarán en otras áreas dirigentes del radicalismo que responden a Lousteau.

Más volumen político y ¿nuevo vocero?

La decisión de Larreta de sumarlo a Jorge Macri también se relaciona con el presente y el futuro inmediato. Con la salida de Santilli a la Cámara de Diputados, y ya como dirigente bonaerense, el jefe de Gobierno se quedó sin su principal aliado local y vocero.

“La llegada de Jorge también se explica por la necesidad de tener más volumen político“, admite un dirigente muy cercano a Larreta. El Gabinete porteño, que viene en parte desde 2015, se conformó casi con lo que quedaba suelto tras la necesidad primordial de aquel año de formar los gabinetes para Nación y Provincia. Y nunca se retocó demasiado. Solo la figura de Fernán Quirós, por la pandemia, tomó cierta envergadura pública.

Se cree que Jorge Macri podría compensar en parte esa falencia. E incorporarlo como un eventual nuevo vocero del Gobierno porteño, para no exponer tanto a Larreta y liberarlo en su construcción nacional.

Bastante de esto hablaron Larreta y Jorge Macri el último fin de semana, cuando avanzaron en los detalles de su llegada.

