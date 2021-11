Silvina Luna está internada por las secuelas de sus cirugías estéticas: “Es mi lucha y seguiré sin perder la alegría”

Silvina Luna.

Silvina Luna publicó un posteo en su cuenta de Instagram concientizando sobre las cirugías estéticas. La ex participante de Gran hermano contó que está internada debido a las consecuencias que dejaron en su salud las intervenciones estéticas realizadas por el doctor Aníbal Lotocki, el médico acusado de Mala Praxis por varios famosos.

La modelo reveló que sufre problemas con sus riñones. “Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo”, explicó con una foto que subió desde el hospital en el que se encuentra.

Al posteo sumó una reflexión y cuestionó a los estándares de belleza preguntándose hasta dónde fue capaz y son capaces de llegar las personas para alcanzarlos. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial)

Además, contó detalles de cómo se siente luego de tantos años de luchar con sus problemas de salud. “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa”, expresó Silvina y agregó: “elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”.

Con la publicación, Silvina Luna aprovechó para hablar sobre el estado del juicio por mala praxis al doctor Lotocki. “Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó” explicó y habló sobre las otras mujeres del espectáculo que viven la misma situación: “Es importante no solo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”.





Noticias relacionadas