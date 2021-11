El dramático hecho ocurrió el martes en la escuela Primera Nº 9 Profesor Juan Francisco Jauregui. Los padres de los alumnos acusan a la institución educativa “de no hacer nada”

Un alumno de primer grado llevó un cuchillo a clase con el que amenazó de muerte a un compañero. Los padres de los chicos del curso de la escuela ubicada en la ciudad de La Plata denunciaron el dramático hecho de violencia escolar y acusan a la institución “de no hacer nada”.

El hecho ocurrió el martes por la mañana en la escuela Primera Nº 9 Profesor Juan Francisco Jauregui, de 7 y 643, de la citada localidad. Al enterarse del episodio por boca de sus propios hijos, los padres de los alumnos expresaron su descontento con las autoridades del establecimiento educativo, a quienes acusan “de no haberlos notificado y de no hacerse cargo”. De manera que el miércoles por la mañana se manifestaron en la puerta del colegio para pedir explicaciones.

“Es un nene que viene siendo muy violento desde hace meses y en las escuela no se hacen cargo de la situación”, aseguró una de las madres, quien prefirió mantener su nombre en reserva, según consignó el medio local “El Día”. A su vez, expresó, también en nombre de los demás padres, que se niegan a que los chicos sigan asistiendo a clase “porque corren riesgos de muerte”.

No obstante, señalaron a la docente del aula como una de las principales responsables de no notificarlos sobre lo acontecido. “La maestra está ignorando a las madres preocupadas. Ayer no avisó de la situación violenta. Si los nenes no hubiesen hablado, hoy iban a la escuela con un nene que sacó un cuchillo”, expresó la mujer.

Según contaron, se trata de un nene “conflictivo del que nadie se hace cargo”, por eso, ante esta situación, la mayoría de los padres optó por no mandar a sus hijos a la escuela, ya que sostuvieron “que no está garantizada la seguridad”.

En ese contexto, denuncian a la escuela de “no dar contención”. Detallaron que “que el nene no tiene la culpa”, es por eso que piden que la institución actúe ante esta problemática. De tal manera, se espera que el próximo viernes se realice una reunión entre la inspectora y los padres.

El caso del adolescente de 17 años fue armado a una escuela y terminó detenido

Este caso hizo recordar, a un hecho similar ocurrido el jueves pasado 4 de noviembre también en la ciudad de La Plata, donde un chico de 17 años fue detenido por haber ido armado a su escuela de Tolosa, partido de La Plata. Según las fuentes consultadas, una estudiante se dio cuenta de que su compañero tenía un arma de fuego entre su ropa y de inmediato les avisó a algunos de los docentes del colegio. Desde la institución llamaron a los padres del alumno y al 911 para que retiren el arma de fuego.

El estudiante fue trasladado a la Comisaría 11a. de La Plata junto a su padre, donde quedó a disposición de la UFI del joven N1 del Departamento Judicial de la capital bonaerense.

