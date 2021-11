Fue Luciana Rachid, quien fuera candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones legislativas

La presidenta de la Juventud Radical (JR), Luciana Rached, realizó una fuertísima denuncia contra el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Según acusó la referente de la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico, espacio del propio mandatario provincial, le pegaron un cartel en la puerta de su domicilio y, además, le robaron los artefactos eléctricos que iluminan la puerta y la vereda de su casa. “Son mensajes mafiosos”, denunció.

“Gobernador Zamora: no tenemos miedo, no nos van a callar”, comenzó tuiteando la titular de la JR en su cuenta oficial de Twitter. Acto seguido, relató lo sucedido este miércoles en su domicilio en la capital santiagueña. “Al salir de mi casa, en un barrio de la ciudad de Santiago del Estero, me encontré con este cartel pegado en mi puerta. El Frente Cívico es el partido de Gerardo Zamora, recientemente electo gobernador por cuarta vez”, añadió Luciana Rached esta tarde.

“No solo pegaron el cartel, también se llevaron todos los artefactos eléctricos que iluminan la puerta y la vereda de mi casa. Tampoco es la primera vez que sucede. Este no es un caso más de inseguridad. Esto es ser oposición en Santiago del Estero. Estos son mensajes mafiosos de un régimen de gobierno que busca acallar cualquier voz independiente y crítica”, sostuvo la presidenta de la Juventud Radical a nivel nacional. “Esto le hacen también a nuestros militantes”, afirmó Rached.

En esta línea, remarcó “así oprimen también a la sociedad toda, con amenazas indirectas, con mensajes a veces ocultos y muchas veces muy explícitos. Tenemos que desnaturalizar estos manejos. Tenemos que borrar la palabra miedo de la vida de los santiagueños. Sepan que no tengo miedo y que es más fuerte mi convicción por seguir trabajando para devolver la justicia y la dignidad a esta provincia”, sostuvo la excandidata a senadora de Juntos por el Cambio (JxC).

“Esto le pasó a Luciana Rached que pudo denunciar en los medios; imaginemos a quienes no pueden hacerlo. Hablemos de democracia en serio en Argentina: Santiago del Estero y La Rioja, violencia política ¿lo ignora el Gobierno?”, apuntó Carla Carrizo, diputada electa de la Ciudad de Buenos Aires. “Estas modalidades antidemocráticas que se están dando en distintos puntos del país deben tener el más fuerte repudio de todo el arco político. Basta de violencia”, indicó Dolores Martínez, también de la Ciudad. Son algunos de los mensajes repudiando lo sucedido este miércoles.

