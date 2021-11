Video impactante: atacaron a balazos a un líder sindical en la puerta de su casa

El delincuente logró acertar uno de los cuatro balazos que dió en la ingle del gremialista. Coria fue atacado cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Moreno al 500 del partido de Lanús. En ese momento y tal como muestran las imágenes de la cámara de seguridad que registro el hecho, el sindicalista estaba acompañado por su hijo. Esta situación se da en un contexto de internas políticas por las elecciones dentro del Sindicato de Guincheros Maquinistas y Grúas Móviles que será el día de mañana entre la víctima del hecho y su secretario adjunto, Daniel Amarante. Mañana, 2719 afiliados van a elegir a quién comandará el gremio, ya que, a través de un comunicado, piden que las elecciones se lleven a cabo igual. Your browser does not support the video element. “No busquemos por estas horas responsables o lo relacionemos con nuestro proceso electoral. Es la Justicia la que debe intervenir. Confiamos en que la verdad salga a la luz, los hechos dilucidados y los responsables sean juzgados”, dice el comunicado. Eduardo Roberto Coria está a la cabeza de este sindicato hace más de 12 años.

