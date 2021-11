VIDEO IMPACTANTE: denunciaron a dos docentes por más de 50 abusos en una escuela y casi los linchan

IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años



IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años



IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años



IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años



IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años



IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años



IMÁGENES SENSIBLES. Padres de alumnos intentaron linchar a profesores. Un grupo de padres y madres intentó linchar a una maestra de 51 años y a un docente, de 28, ambos profesores de educación física, y de una escuela del partido bonaerense de Esteban Echeverría, por presunto abuso sexual. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado lunes en el jardín de infantes N°922, ubicado en la calle Catamarca al 1.200 de la localidad bonaerense de El Jagüel, cuando madres y padres se acercaron al establecimiento educativo y empezaron a golpear a Claudia Vespasiano y a Andrés Carabajal. Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó ante la prensa: “Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos”. En tanto, la mamá de otra nena señaló: “Con la mía iban 47 denuncias y están apareciendo más casos. Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría”. “La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas”, indicó. En las denuncias por abuso sexual interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría y la causa se investiga por el momento como “abuso”. En cuanto a los incidentes ocurridos en la puerta de la institución se inició otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de “robo, daño y lesiones” por la destrucción de algunas ventanas del jardín, el robo de una computadora de la cooperadora y de dinero en efectivo, según lo anunciaron las autoridades. También las fuentes comentaron que uno de los móviles policiales sufrió la rotura del faro trasero izquierdo, mientras que dos oficiales resultaron lesionados en la mano y brazo izquierdo, producto de la confrontación con las madres y padres. La UFI Nº4 pidió que se realice el análisis de las cámaras de seguridad del lugar para tratar de individualizar a las o los autores del hecho. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Intento de linchamiento a profesores acusados de abusos.

Noticias relacionadas

Alerta en el mundo del tenis: una jugadora china lleva diez días desaparecida tras denunciar al primer ministro por abuso sexual



Conmoción en Entre Ríos: denuncian que un docente abusó de su hija de dos años