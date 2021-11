Wanda Nara dio una entrevista con Susana Giménez. La primera parte de la nota se vio por Telefe. En la entrevista Wanda cuenta su versión de los hechos. Nara dijo que para ella un mensaje de texto que reciba su marido es motivo de separación. Aunque al momento permanecen juntos.

Nara le pidió disculpas a la China Suárez por haberla insultado en un Tweet. Al que Maglietti escribió: “Más allá de que es claro que lo de Wanda es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba otro tipo de insultos”.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

Ante esas palabras Wanda dijo: “Necesitas nombres bol****. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”. En la entrevista con Susana, Wanda le pide disculpas a China Suárez por el agravio que hizo en redes sociales. Sin embargo Maglietti no recibió las disculpas pertinentes y le dijo.

Yo no estuve con tu marido.

Además agregó: “Yo no tenía nada que ver. Hice una opinión que no le importaba a nadie lo que yo pudiera decir”. En el programa de “Bendita Tv” la abogada expresó su indignación. Además dijo que no tenía nada que ver con Icardi y con Wanda que sólo hizo un comentario.

Eso había sido a la mañana y ella me atacó a la tarde. Pero yo no tengo qué ver Wanda, me podías haber pedido perdón también.

Alejandra Maglietti.

Beto Casella, el conductor del ciclo de entretenimiento le expresó a Maglietti que por ahí Mauro quería conocerla antes y Wanda lo sabia: “Tal vez le interese lo que opines. Capaz que alguna vez el pibe te vio y comentó algo de vos y le quedó”. Pero ella expresó: