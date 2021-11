La modelo y conductora Sofia “Jujuy” Giménez tiene una sólida carrera profesional en los medios argentinos. Oriunda de la provincia norteña, a los 18 años tomó la decisión de venir a vivir a Buenos Aires con el objetivo de dedicarse al modelaje, su gran sueño. Poco a poco, fue dando pequeños pasos hasta instalar su nombre mediáticamente.

Si bien participó en programas televisivos de varios canales de televisión, como también realizó campañas publicitarias para todo tipo de marcas, una parte de Sofi “Jujuy” Jiménez siempre se mantuvo intacta: su cabellera.

Sofía “Jujuy” Jiménez.

Dueña de un largo cabello color castaño, la modelo nunca se animó a cambiar su look. Sin embargo, consideró que este fin de año era la oportunidad apropiada para realizar una radical alteración en su pelo. En sus redes sociales, la conductora compartió sus ideas.

Según ella, su primera intención fue cortarse el cabello bien cortito, como los hombres, algo que “mis hermanas y amigas me dijeron que no lo haga”. De todos modos, no dio marcha atrás con su proyecto: “Algo voy a hacer”, afirmó en historias de Instagram.

Lo que mayor temor le da a la exnovia del Pelado López es que en sus 30 años de vida, sería la primera vez que se cambia el estilo de pelo. De hecho, expresó que “algún flequillo me habré hecho en mi época rollinga”, pero que jamás se tiñó el color del pelo.

Indecisa sobre qué decisión tomar, la conductora le pidió consejos a sus seguidores. Primero les preguntó en una encuesta si debía cortarse el pelo o si preferían que mantuviera el largo. Los resultados fueron contundentes: el 70% prefirió que no modifique el largo de su cabello.

El posteo de Sofía Jujuy.

Luego, la modelo les pidió que opinen si era mejor “cambiar el color, o hacerme solo unos reflejos”. En esta oportunidad, los usuarios digitales tuvieron sugerencias más parejas. El 56% le recomendó hacerse un baño de luz, mientras que el 44% restante aconsejó un cambio total.

Por lo visto, los seguidores de Sofi “Jujuy” Jiménez prefieren que mantenga su look clásico, sin realizarle mayores cambios. Y ella siguió sus consejos. Hace un par de horas, compartió un posteo donde exhibió el proceso en la peluquería. “Me encanta”, manifestó sobre el resultado final.