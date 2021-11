Inesperado regreso de la vicepresidenta luego del silencio post derrota electoral del Frente de Todos

La última vez que se la vio a Cristina Fernández de Kirchner, fue durante el cierre de campaña del Frente de Todos en el partido bonaerense de Merlo. Allí, acompañó a la diputada electa Victoria Tolosa Paz, junto al presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, Axel Kicillof y otros dirigentes oficialistas. Luego, se ausentó el día de las elecciones legislativas y no emitió palabra alguna desde entonces. Sin embargo, este jueves sorprendió a todos al verla cómo reapareció públicamente con una particular selfie.

“En el #CírculodeLegisladores hermosos momentos junto a nuestro bloque con @CFKArgentina Con más compromiso y amor por la Patria, siempre defendiendo nuestras convicciones @anabelfsagasti @AnaAlmironCtes @sglrionegro @nancysgonzalez @sapag_silvia @luchyalonso_ok @pilattivergara”, publicó la senadora nacional electa por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, en su cuenta oficial de Twitter.

Ahí se la pudo ver a Cristina, sonriente, en un clima distendido y junto a sus senadoras del Frente de Todos. Ese encuentro en donde reapareció la vicepresidenta, luego de someterse a una histerectomía y realizar el reposo recomendado por su médico, fue el tradicional brindis de despedida de los integrantes de la Cámara alta que concluyen su mandato, celebrado en la noche del miércoles en cercanías del Congreso de la Nación.

¿Por qué el silencio de CFK?

El periodista y analista Jorge Asís consignó en las últimas que Cristina Kirchner se mantiene en silencio porque ella lo otorga. “El Gobierno de la Doctora que preside Alberto Fernández ahora es el Gobierno de Alberto Fernández que tiene como vicepresidenta a Cristina, con silencio que otorga la propia Doctora”, explicó el exembajador argentino en Portugal.

No obstante, aclaró que “el vínculo entre ambos no se rompió porque si bien Alberto se equivocó muchísimo, tonto no es y sabe que no puede pelearse con la Doctora”. “Y ella tampoco quiere mayor beligerancia en este momento. Aparte los dos tienen ferretería para anular al otro”, remarcó el ‘Turco’ Asís.

“En este momento, el problema que puede tener la Doctora es que la quieran debilitar más, es decir, que le quieran tajear un poco más el tema de los senadores y generarle otro bloque, separado. Y la Doctora, que sabe de poder, sabe que es un momento donde tenés la adversidad en plenitud. Entonces, está ideal para el silencio, de estrategia y de espera”, consideró el analista.

Por último, consideró que “la Doctora quiso apostar por un recambio generacional y le fue mal. Ella es una mujer que debe tener una egolatría muy importante, pero tiene que asumir que le fue mal”. Y explicó: “Que los muchachos de La Cámpora, aunque no se lo digan entre ellos porque todo esto es muy cínico, no están en condiciones de ganar ni en una sociedad de fomento. Hay una desconsideración hacia el otro”, sentenció Asís.

Fuente: El Intransigente