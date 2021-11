Ante el aumento de casos de coronavirus en Europa y el inminente temor en el país, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud Sonia Tarragona transmitió tranquilidad y aseguró que la actualidad sanitaria de la Argentina es buena. De cara a lo que viene, la jefa de ministros manifestó que desde la cartera que lidera Carla Vizzotti espera un aumento de casos.

“Tenemos más de 25 semanas de reducción y estabilidad con un número muy bajo de internación fallecimientos y casos graves”, afirmó en diálogo con Antonio Fernández Llorente para AM 990, y agregó: “Esperamos un crecimiento porque naturalmente va a ocurrir. Por eso nuestra preocupación y ocupación con la campaña de vacunación”.

En la misma línea, la funcionaria pidió aprovechar la condición favorable que otorga la llegada del verano y el calor, y llamó a la sociedad a “no relajarse” e instalar “la cultura del cuidado”.

Asimismo, Tarragona pidió: “No tenemos que relajarnos porque la pandemia no terminó. Habrán escuchado que apareció otra cepa en Sudáfrica y ya se encontró en Israel entonces tenemos que seguir alertas y sobre todo vacunarnos”, y sumó: “Hay que acostumbrarse a que, en lugares cerrados y sin ventilación, hay que mantener el barbijo y el lavado de manos”.

✅ Utilizar tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos. ✅ Mantener la distancia mínima de dos metros entre personas. ✅ Asegurar una adecuada ventilación cruzada y continua en los ambientes. ✅ Continuar con el lavado frecuente de manos. — Sonia Tarragona (@soniagtarragona) November 11, 2021

Por último, descartó que el país tenga problemas con los grupos antivacunas dado que hay un 92% de la población con una dosis aplicada. “Nosotros no estamos planteando la obligatoriedad de la vacunación porque no lo vemos necesario dado que no hay un número elevado de personas que no se quieran vacunar”, concluyó.