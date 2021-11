Flavio Mendoza está más feliz que nunca. Tras la llegada de Dioniso el productor teatral no se cambia por nadie y aseguró que cree que es tiempo de ampliar la familia y darle un hermanito a su hijo.

Flavio Mendoza sorprendió en una entrevista que brindó para “A la Tarde” al contar que tiene muchas ganas de tener otro hijo. En pareja con Waldo Gómez, el bailarín considera que es el momento indicado.

Flavio Mendoza.

“A mí la pandemia me asustó mucho, se vivió un momento terrible, pero este momento que estoy viviendo, pienso que sí”, comenzó diciendo el reconocido productor teatral.

“Aparte mi pareja dice: Podríamos tener otro. Él me lo pide, entonces ahí me pone como esa cosa de tener ganas”, contó Flavio en el programa conducido por Karina Mazzocco.

uD83DuDE31 Flavio Mendoza quiere agrandar la familia. pic.twitter.com/PIbg16VSDa — AMBA 24 (@amba24noticias) November 26, 2021

Emocionado con la idea a de ser padre por segunda vez, el bailarín se mostró completamente seguro de su decisión. “Ojalá que sí. A mí siempre me gustaron los chicos, y además creo que son mis últimos cartuchos arriba del escenario”.

Enseguida aclaró que no piensa renunciar a todo sus proyectos, sino en trabajar desde otra perspectiva, sin poner el cuerpo como viene haciendo casa ahora. “No es que me voy a retirar, pero voy a empezar desde otro lado, desde abajo del escenario”.

Dionisio Mendoza.

Según el productor de teatro su rol en estos momentos es muy desgastante. Y con sus planes de atraer otro niño al mundo va a tener que ajustar sus tiempos, eso se traduce en trabajar menos y descansar más.

Flavio Mendoza también explicó por qué en su momento minimizó el cuadro de COVID-19 que casi termina con la vida de Carmen Barbieri. “Ella sabe muy bien que yo en ese momento no sabía que ella estaba internada. A mí mi productor no me lo había dicho para no preocuparme. En el aquel momento había una alerta máxima en el teatro. Nadie que trabaja conmigo puede decir que yo no los cuido, no los protejo, los mimo y soy un gran compañero”.