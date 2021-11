Horas antes de que se conociera el controvertido fallo del Tribunal Oral Federal 5, que sin haber realizado el juicio sobreseyó a Cristina Kirchner del delito de lavado de dinero a través de sus empresas Hotesur y Los Sauces, la misma sala de la Cámara Federal de Casación Penal que deberá atender las apelaciones a esa resolución rechazó un pedido del abogado de la vicepresidenta para objetar la elevación a juicio oral de esos expedientes.

Con el voto de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y la disidencia de su colega Ana María Figueroa, la Casación decidió no aceptar el reclamo de Cristina para anular el trámite gracias al cual los expedientes por lavado de dinero terminaron llegando a manos de los integrantes del TOF5. Lo hizo por motivos formales -como el pedido no era equivalente a una sentencia definitiva o equivalente, consideraron que no era “casable”- pero fue una señal para habilitar el juicio oral que finalmente terminó siendo negado horas después.

Mientras se esperaba el fallo que exoneró a la vice de responder por el lavado de 120 millones de pesos, esta resolución de la Casación fue interpretada en tribunales de dos maneras opuestas: o implicaba una convalidación para que el juicio oral se haga, o despejaba el camino al último reclamo formal pendiente para que el TOF 5 pudiera hacer sin trabas lo que terminó haciendo en la tarde del viernes.

Sólo el tiempo traerá la respuesta correcta, cuando la segura apelación del fiscal ante el TOF Diego Velasco llegue a la Casación -si es que el fiscal ante ese tribunal, Mario Villar, sostiene esa apelación como se espera que haga- y vuelvan a ser los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa quienes decidan si el fallo de este viernes que anuló el juicio contra Cristina es correcto o no.

Esa respuesta, que conoceremos el año que viene, a su vez podría ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, tanto por parte del fiscal de Casación como de los acusados.