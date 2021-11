Sergio Chuza,, economista K, analizar en fuerte solucion lo que tomó Banco Central por no financiar viajes al exterior con tarjetas de crédito y se justifica que esta situación permita “hay dólares para pago de deuda Alabama Fondo Monetario Internacional (FMI) »Dejado a él por el gobierno de Mauricio Macri del país y etiqueta la medida como «impopular“En el contexto de una grave escasez”.

En ese sentido, en una entrevista con Radio 10 esta mañana, dijo que “hay que buscar fuentes de donde se puedan generar ahorros” en el país luego de que los dólares que llegaron a la Argentina al término de la deuda hubieran huido del país. país. Además, el gobierno busca promover el turismo local, así como visitar a los extranjeros en vacaciones.

“El saldo del turismo en Argentina está en déficit”, explicó, y agregó que “mucha gente se decidirá por el consumo turístico en el país, no en el exterior”, lo que será de gran beneficio para la economía local. “Lo que hay que incentivar es viajar en el país, lo que permite generar trabajo”, dijo como parte de las medidas para impulsar el crecimiento del país.

“Idealmente, la gente puede viajar al exterior, se estima que solo el 5% de la población está de vacaciones en el exterior”, dijo, agregando que no era una prohibición pero que dejarían de financiar las tarifas. “El crecimiento económico por encima del 9% era impensable a mediados de año, se estima que el próximo año puede aumentar en un 4% del presupuesto”, explicó.

En este contexto, la Comunicación “A” 7407 establece que “los emisores de tarjetas de crédito financieras y no financieras no deben financiar a plazos las compras realizadas con tarjetas de crédito de sus clientes – personas físicas y jurídicas – de pasajes en el exterior y otros servicios de viajes en el extranjero ( como alojamiento, alquiler de coches, etc.), realizado directamente con el prestador del servicio o indirectamente, a través de una agencia de viajes y / o viajes, plataformas web u otros intermediarios.