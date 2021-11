El Ministerio de Economía anunció en sus redes sociales que cinco sectores estratégicos del país pagarán menos derechos de exportación. En esta medida se encuentran involucradas las automotrices, los servicios del conocimiento, las miPYMEs, algunos sectores de las pesqueras y las economías regionales. Esto ocurre tras las medidas del Banco Central que causaron gran controversia en el área económica.

El órgano económico compartió un hilo en su cuenta de Twitter donde promovió los descensos de estos valores: «Son actividades estratégicas porque venden a todo el mundo, generan divisas y dan trabajo en cada rincón del país», fue el mensaje que acompañó a la imagen principal. El sector automotriz deja de pagar el derecho al igual que el conocimiento mientras que en las pesqueras será del 0% para algunas actividades específicas.

«La producción de autos generó en el último año más de 2.250 nuevos puestos de trabajo. Además, de enero a octubre de 2021, la cantidad de vehículos fabricados ya superó los niveles pre-pandemia y aproximadamente el 40% de las exportaciones no pagaron derechos de exportación», fue el primero de los tópicos tratados por este hilo, en referencia a las industrias automotrices que superen el valor del 2020.

En cuanto a los servicios del conocimiento redactaron que «genera cerca de U$S 6.000 millones al año y es el segundo complejo exportador del país» y que el valor del derecho de exportación será del 0%. «Las MiPYMEs que vendan al exterior hasta U$S3 millones por año no pagarán derechos de exportación por los primeros U$S 500.000 exportados Esto beneficia a más del 75% de las MiPyMEs exportadoras, que representan casi 3.800 empresas» manifestó el tercer tweet.

Son actividades estratégicas porque venden a todo el mundo, generan divisas y dan trabajo en cada rincón del país. ⬇️Descubrí los diferentes sectores en este hilo⬇️ pic.twitter.com/H8FlukcWcw — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) November 25, 2021

La reducción de los derechos de exportación permite generar más ventas al mundo, valor agregado y trabajo, además de impulsar la sostenibilidad fiscal. — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) November 25, 2021

Por ultimo se realizó mención a las economías regionales y a las pesqueras. Respecto al primero se explicó que «las economías regionales son sinónimo de trabajo y crecimiento en cada provincia, por eso más del 95% de los productos con valor agregado nacional ya no pagan derechos de exportación», mientras que por el lado de las pesqueras, el mensaje explicó que «beneficia a más de 25.000 familias en 5 provincias y vende al exterior alrededor de US$ 1.800 millones».

Fuente: El Intransigente