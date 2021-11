El próximo martes empieza el juicio en el que Juan Darthés está acusado por haber violado a Thelma Fardín cuando era su compañera en “Patito Feo”, siendo menor de edad.

Este martes 30 de noviembre, Juan Darthés deberá afrontar el juicio que comienza a partir de la denuncia que hizo años atrás Thelma Fardin en su contra. La actriz lo acusa de haberla violado cuando eran compañeros en la serie “Patito Feo” en 2009, al momento en que tenía 16 años. Por su parte, el abogado del actor, Luiz Antonio Nazareth, dio a conocer la estrategia que llevará a cabo durante el proceso que se dará de forma virtual, con once testigos entre quienes se encontrarían Calu Rivero y Anita Co. “Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo”, manifestó Nazareth. En cuanto al magistrado, contó a Télam que Juan Darthés contradirá a los testigos “que dicen que quieren incriminarlo”. A su vez se declarará inocente, por lo que “está tranquilo y confiado” en que será absuelto por el delito de “violación agravada”, aunque tiene “la presión que conlleva tener que ir a una audiencia judicial”, señaló Nazareth. Mientras tanto, aseguró que la sentencia saldrá en 2022 luego de la feria judicial brasileña que va del 17 de diciembre al 6 de enero. Cabe destacar que el juez Ali Mazloum podrá solicitar en la sala sexta de la justicia federal otro tipo de documentación, tal como alegatos por escrito de cada una de las partes. Mientras tanto, en caso de que Juan Darthés sea condenado por “estupro calificado con lesión corporal grave”, deberá cumplir con una pena mínima de seis años. A su vez, por el cambio del Código Penal brasileño de 1940 que rige desde 2009, le tocaría una condena mayor a lo estipulado anteriormente, por lo que también le correspondería un tratamiento diferenciado. Si el veredicto es en su contra, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de San Pablo dictará dónde tendrá que pasar sus próximos años, En caso de que la Justicia lo encuentre culpable, al ex Simona podría caberle una pena de entre 6 y 12 años de prisión por “violación agravada”. “En caso de que sea condenado, algo que no creemos porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma, la pena mínima sería de 6 años, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y ahí deberían ver dónde cumple la pena, cárcel VIP, prisión común o un régimen semiabierto, es decir, libre de día pero durmiendo en la prisión”. Con información de Infobae y Mitre

