La tecnología que se espera en Argentina: pequeños helicópteros eléctricos. 

Un dato relevante es que estos vehículos podrían reducir los costos de lo que se paga hoy para volar en un helicóptero en hasta un 80% del valor actual del costo operativo.

#Volocopter flies in #Seoul again! The #UAM #pioneer conducted its second crewed public test flight at the #IncheonInternationalAirport. Find out more here: https://t.co/u9wwGnhp9W pic.twitter.com/Ul5jEnrNzN

— Volocopter (@volocopter) November 16, 2021