Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca Juniors, elegida por los socios a fines del 2020, en marzo de este año debido a diferencias con la dirigencia. Y para que no haya suspicacias el empresario mediático crítico al responsable con nombre y apellido.

En una entrevista con A24, Pergolini fulminó a Juan Román Riquelme por su falta de preparación: “Hay que tener gente capaz para llevar adelante el club. Y con la mística no se gestiona. Riquelme no está para gestionar el club, esa es mi opinión”.

El ex conductor de CQC detalló cuál es su relación personal con el actual jefe del Consejo de Fútbol del club: “No nos llevamos. Creo que caí en la trampa. En Boca se te abren puertas que nunca había visto”.

Pergolini decidió dar un paso al costado porque no le dejaban manejar la comunicación del club Xeneize. La gota que rebalsó el vaso fue la creación de “Boca Predio”, un canal paralelo en las redes sociales a las cuentas oficiales de Boca.

“Pensé que como me fue bien en la comunicación, en Boca me iba a ir bien, pero no me escucharon y por eso me fui”, cerró sobre el portazo que le dio al presidente y compañero de fórmula, Jorge Amor Ameal.





