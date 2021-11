Nápoles recordó a su amado Maradona con murales, esculturas y retratos

Estatua de Maradona en Napolés. Foto: EFE. La ciudad italiana de Nápoles ha recordado hoy a su gran estrella del fútbol, Diego Maradona, con motivo del primer aniversario de su muerte, dedicando murales, esculturas y retratos al jugador argentino. Durante la jornada se han celebrado varios actos conmemorativos, entre ellos la inauguración de una escultura del futbolista frente al estadio del club napolitano del que se convirtió en un símbolo y que ahora lleva su nombre. La escultura de bronce y a tamaño real del centrocampista, diseñada por el artista Domenico Sepe y encargada por el gobierno municipal, lucirá solo por hoy frente el estadio en el que jugó desde 1984 a 1991, ya que después se retirará antes de ser colocada oficialmente en las próximas semanas. Estatua de Maradona en el estadio del Napoli, Italia. Foto: EFE. Autoridades de la ciudad, sus excompañeros del Nápoles y su hijo Diego Armando Maradona Junior han asistido al acto de inauguración de la estatua, que ha sido colocada sobre un gran pilar en el que se lee “D10S”, la palabra “Dios”, como se le consideraba, con el número que llevó, el 10. Por otro lado, el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis ha visitado esta mañana el barrio español de la ciudad, que lleva días decorado con murales y elementos conmemorativos del argentino, para dejar una corona de flores frente a un pequeño mausoleo creado por los aficionados del jugador. Algunos aficionados del club argentino Boca Juniors, en el que Maradona inició su carrera como futbolista en 1981, se desplazaron hasta el centro de Nápoles para conmemorar la memoria de su ídolo llenando las calles de la ciudad de banderas y camisetas con el número del jugador. Your browser does not support the video element. Entre otros homenajes se ha instalado una segunda escultura de bronce de Maradona dentro de los vestuarios del estadio, en el espacio frente a las salas para los árbitros que quedará inaugurada el próximo sábado 27 cuando el estadio cobre vida con el partido entre el Nápoles y el Lazio. Con motivo del partido y del aniversario se colocarán varias réplicas de la estatua en diferentes áreas del estadio y se llenará el perímetro del estadio con imágenes del argentino que es considerado un dios por sus aficionados. Finalmente, en el Jardín de las Camelias del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles se exhibirá una tercera escultura realizada por Christian Leporino que simboliza el sueño de un joven Maradona de convertirse en campeón cuando jugaba en las polvorientas calles del barrio de Villa Fiorito en Buenos Aires (Argentina). Con información de EFE.

