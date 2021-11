Pampita es una de las mujeres más elegantes y detallista a la hora de elegir su look para presentar su programa “Pampita Online”. La modelo fue vestida tan elegante como muchas veces con ropa más sencilla.

En cada programa, Pampita sorprende con un look distinto y ahora no fue la excepción. Esta vez, la modelo eligió un look “indio” para realizar su reallity.

Pampita y sus mejores looks.

Pampita utilizó un vestido marrón junto a unos tacos para que la haga más alta. Pero esto no es todo, en estos días, la modelo reveló además cuáles son las partes del cuerpo que precisa cuidar si o si. “Me hago blanqueamientos dos o tres veces al año y le pongo aparatos a todos los que me rodean”, detalló respecto a sus dientes.

Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima.

En uno de los episodios de “Siendo Pampita”, la conductora vio a Guillermo Andorhain, su hermano odontólogo y manifestó: “Me tiene que hacer blanqueamiento porque viene el parto y yo tengo que estar divina”.

¡Tengo que tener los dientes blancos!.

Pampita sorprende siempre con sus looks.

En este sentido, la jurado contó la importancia por su dentadura. “Siempre fue una fascinación con los dientes y que mi hermano sea odontólogo era perfecto para la vida. Desde que se recibió se ocupó de mi sonrisa y es una sonrisa muy halagada porque son mis dientes naturales y están perfectos”.

En cambio, el hermano reveló también su versión: “Caro batió el récord en cantidad de blanqueamientos en un año. En promedio se pueden hacer cada tres meses y ella se hizo uno por mes”.